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【英文同義詞】英文同義詞（Synonyms） 「Important」外3個表示 「重要」的形容詞

英文科 18:17 2021/05/26

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寫作或造句時，大部分小學生都會用「Important」來表示「重要」的意思。懂得用這個Adjective（形容詞）固然是好，但如果在試卷上用太多次，難免會給人累贅的感覺，影響閲卷員的印象。本文將介紹三個「Important」的同義詞，助同學們在測考中取得佳績。

1. Essential 

Essential 有「必需」、「必不可小」的意思，例句如下：

Water is essential for human beings.

水對於人類而言是必不可小的。

It is essential to keep our business competitive. 

維持我們業務的競爭力非常重要。

2. Crucial 

Crucial則解作「至關重要」、「關鍵」，例句如下：

It a crucial decision. 

這是一個至關重要的決定。 

Her contribution has been crucial to our success. 

她的貢獻對於我們的成功起關鍵作用。 

3. Vital 

Vital有「極其重要」的意思，例句如下：

Regular exercise plays a vital role in building muscles. 

持續的運動對於鍛煉肌肉非常重要。 

It is vital that you follow the rules. 

遵從規矩極其重要。 

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