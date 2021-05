【英文同義詞】英文同義詞（Synonyms） 「Important」外3個表示 「重要」的形容詞

寫作或造句時,大部分小學生都會用「Important」來表示「重要」的意思。懂得用這個Adjective(形容詞)固然是好,但如果在試卷上用太多次,難免會給人累贅的感覺,影響閲卷員的印象。本文將介紹三個「Important」的同義詞,助同學們在測考中取得佳績。

1. Essential

Essential 有「必需」、「必不可小」的意思,例句如下:

Water is essential for human beings. 水對於人類而言是必不可小的。 It is essential to keep our business competitive. 維持我們業務的競爭力非常重要。

2. Crucial

Crucial則解作「至關重要」、「關鍵」,例句如下:

It a crucial decision. 這是一個至關重要的決定。 Her contribution has been crucial to our success. 她的貢獻對於我們的成功起關鍵作用。

3. Vital

Vital有「極其重要」的意思,例句如下:

Regular exercise plays a vital role in building muscles. 持續的運動對於鍛煉肌肉非常重要。 It is vital that you follow the rules. 遵從規矩極其重要。

