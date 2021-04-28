【媽媽學車】港媽考車牌5次肥佬望日本自駕遊　網民勸阻︰唔好做馬路炸彈

▲ 有港媽考車牌5次肥佬，但很想圓日本自駕遊心願，苦惱應否再考。

考車牌未必1次成功，但考了5次仍然「肥佬」是否適合駕駛？一名港媽近日於網上討論區稱考車牌5次肥佬，但很想圓日本自駕遊心願，苦惱應否再考，並問網民意見。網民似乎不大支持，認為她不適合駕駛，奉勸她不要做馬路炸彈，害己害人。

表現緊張出錯難敵路試

該名港媽於上周三（21日）在網上討論區「親子王國」，以「我考車牌肥咗五次，好灰心，我仲考唔考好？」為題發文，表示自己如果考到車牌，待疫情過後會第一時間去日本自駕遊。下次最快可於10月再考車牌，她心大心細不知應否報考，坦言「報考是完成心願多些」。

她指出，過去5次考車牌均在香港駕駛學院，考自動波輕型貨車。可是她難敵路試難關，每到路試就好緊張，出現不同的錯誤，包括「轉彎畀油，太接近物件，太遲cut線cut唔到，轉錯線太急轉返，唔夠定」。

網民︰證明你唔適合揸車

網民意見兩極，有人支持港媽再接再厲，認為「想考就考」、「考，橫掂已經洗咗咁多錢。你考邊區呀？何文田區係最難考」，又鼓勵她「練熟啲再去考」、「灰心就唔好去考，等到有雄心又練好啲技術先再考」。

不過，更多網民建議港媽不要考，留言「肥咗5次證明你唔適合揸車」、「5次有啲過份」、「唔好做馬路炸彈」、「勸你唔好再考了，為大眾市民的人身安全著想一下吧」。點擊看更多網民意見︰

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此外，有網民提醒港媽，應找出肥佬原因，如果考棍波就改考自動波，既然5次駕院都失敗，應考慮另找教車師傅。其中一名網民建議她觀看YouTube考路試的影片，「睇4、50次入咗腦會好好多」，這是他的親身經驗。

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責任編輯：王明芳