【恨錯難返】12年前賣樓賺逾百萬後捱貴租　夫妻嘆「落錯車」每日望跌市患抑鬱離婚

▲ 一對夫妻每日慨嘆「落錯車」，日日望樓市下跌，終雙雙患上抑鬱症兼離婚收場。

買樓是人生大事、重要的投資決定，一旦上落錯車恐會影響一生。一名網民透露，其女舊同事與丈夫於2008至09年見升市賣出自住樓，賺了百多萬元，之後租樓一直捱貴租，搬了4、5次身心俱疲，每日望樓市下跌再上車，結果雙雙患上抑鬱症，最後更離婚收場。

一名網民在網上討論區「親子王國」發帖文，指擔任中層的女舊同事與丈夫育有一孩，於10多年前以180多萬元「上車」，買入新界一個三房單位，至2年後的2008至09年見升市，以300多萬元沽出。

佢當時話老公睇會跌，再跌先買返，之後樓市發展係點，我相信大家都好清楚。

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一家人自賣樓後租屋住，但搬了4、5次屋身心俱疲，大多是被業主趕走或完約不續租。網民指出，兩夫妻由業主變租客，還日日夜夜望住間屋，簡直心如刀割。

或許過不了自己的心理關口，也不願承認自己做錯決定，結果夫妻先後患上抑鬱症，現時要靠食藥控制病情。網民還形容他們心情不佳磨擦自然多，最終搞到離婚收場。

到現在，佢兩公婆成日都覺得，樓市總會有海嘯價，每日都望樓市跌。

網民︰自住樓不是投資工具

不少網民留言表示感同身受，並感言身邊有不少人因「落錯車」而悔恨，亦有人做樂天派繼續租樓，或轉到外國買樓。點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳