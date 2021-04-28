【食用安全】疑清潔工擅自回收餐廳廚餘再賣　女子後巷樓梯非法開檔賣下欄三文魚

▲ 女子後巷樓梯非法開檔，賣日本餐廳廚餘三文魚。

購買食物前應留意食品是否衛生及貯存妥善，否則容易導致食物中毒！《東張西望》日前在旺角後巷發現，一名中年女子在一條後樓梯中，非法、低價販賣食物，包括牛肉、三文魚。據悉該些三文魚為日本放題店的廚餘，疑似被清潔工擅自回收再賣。而中年女子販賣三文魚時，三文魚沒有冷藏，衛生堪憂，亦會滋生細菌。

▲ 中年女子所賣的三文魚，貨源是來自一間日式放題餐廳。

據《東張西望》報道，發現旺角一條後巷有一名中年女子每日準時進入後巷，並躲在一幢商業大廈的後樓梯，戴著手套分一袋袋食物，包括牛肉及三文魚。據悉牛肉為20元一份，三文魚則10元一包。

▲ 女子表示不怕被捉，後樓梯屬於大廈範圍，後巷就不行。

如此低廉的價格，自然吸引了不少街坊搶購。女子在後樓梯一邊處理食物時，一邊有熟客光顧買三文魚或三文魚頭。有熟客表示，自己已經光顧10多年。

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另外，又有人不斷送貨給中年女子，如兩大袋魚頭、一整箱三文魚及骨，中年女子都會馬上「找數」。而這些三文魚都沒有冷藏保存，魚肉直接祼露在外。

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到底中年女子所賣的三文魚，是從何而來？節目組跟蹤一名送貨給中年女子的人，發現貨源是來自一間日式放題餐廳。負責人表示，餐廳菜單沒有三文魚頭賣，所以會丟棄在垃圾筒。相信是大廈清理垃圾/執紙皮的大姐執垃圾時拿走再賣。

她說有的會拿回去自己吃，用來煲魚頭湯，沒想過她會拿去賣。

保存不當三文魚或致食物中毒

三文魚本來就有機會含有異尖線蟲等寄生蟲，據聯合國食品法典委員會《魚和漁業製品操作規範》，一般情況下，供生吃的魚類在-20°C或以下冷凍七天；或在-35°C冷凍約20小時，才可殺死魚內的寄生蟲。

香港專業教育學院(柴灣分校)食物科技及食物安全課程主任陳子聰表示，魚類通常含有副溶血孤菌，絕不建議在後巷等地方購買。食物儲存於一個不適當的溫度，例如4度以上，細菌就會在肉中不斷繁殖，增加食物中毒風險。

無牌販賣肉類等食物屬非法

中年女子透露，自己以前在街市賣魚，但後來轉到商業大廈工作，所以有後門鎖匙。於是她因利成便，直接在後樓梯無牌販賣三文魚。

我以前在街市賣，期間有食環署的人來捉，食環署的人也是打工的，說不行。捉了一次又一次，跟我說又賺不了多少錢，還是回去後巷吧，把電話告訴熟客，熟客就會跟過來，這樣教我。我不怕被捉，後樓梯屬於大廈範圍，後巷就不行。後巷會被投訴，最多人來巡查。

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揭發事件後，節目組再正式向中年女子查問，女子承認貨源來自壽司店，但連番否認自己在販賣三文魚：

不要想多了，自作聰明地想別人的事。有時…我只是給人吃，不是真的賣。(有沒有被食環捉過？)我又不是賣，捉什麼捉。

節目組再去信食環署了解，食環署回覆指，派員到地點及附近一帶巡查，沒發現有人在後巷、大廈後樓梯進行無牌售賣或處理食物。

據《食物業規例》(第132X章)，經營涉及出售新鮮、冷凍或冷藏牛肉、羊肉、豬肉、魚等肉類的食物業，必須領有食環署簽發的新鮮糧食店牌照。任何人無牌經營食物業，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款五萬元及監禁6個月，另加每日罰款900元。

另外，據《公眾衞生及市政條例》(第132章)第83B條，除非領有簽發的小販牌照，否則任何人均不得在街道上販賣，違例者會被檢控，最高可被判罰款1萬元及監禁6個月。

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責任編輯：羅嘉欣