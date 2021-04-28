【致富之道】90後理財投資分享6大心法 30歲前財務自由資產逾千萬

▲ 30歲前達致財務自由資產逾千萬，90後理財投資達人6招分享成功心法。

財務自由是不少人嚮往的生活，年輕一代應把握時間部署投資，為日後生活打好基礎。Ryan 港大畢業後，以7年時間透過創業、高儲蓄及穩健股票投資，成功在30歲前做到財務自由，甚至創造逾千萬資產。

Ryan大學時主修經濟，讀大學期間深受家人影響，明白投資重要性，故剛踏入社會已萌生投資念頭。創業時採用高儲蓄來準備投資，

每個月七成收入用來儲蓄，其餘三成用來開支。

他早為自己訂立清晰投資目標，期望能夠置業，會花時間研究企業的前景，認為找到合適的股票便立即入手，Ryan透過高儲蓄及股票投資，在短短4年時間成功置業。

他與拍擋在YouTube成立「30歲財務自由」頻道，分享投資心得，並開班教授投資致富秘訣。他表示，最近半年比較成功的投資是美股富途牛牛及太興集團，而投資的獲利，同時令他在30歲前做到財務自由。

由於他創業的主動收入相對好，故此在股票投資上採取穩健，不會過於進取，

自己一開始投資，不會投放好多金錢，如有100元，我會用30元去投資，慢慢摸熟後，才會用60元去投資。

Ryan稱，投資股票要有基本分析，如要懂得看報表、衡量這家公司值錢之處，並對該行業的股票同時作出研究，透過基本分析找出最好的公司，同時結合技術分析，衡量公司平還是貴，令買賣時間更準確。另亦要持續研究，提升個人觸覺，

要在股票市場取得理性回報，必須持續對不同公司作出研究，藉此養成良好的觸覺，知道怎樣才算是好公司。

不少打工仔月薪不高，如何實現財務自由？Ryan坦言，有認識的朋友主動收入一個月3萬多元，但5年内炒到數百萬，並非不可能，因或做期券之類，但需承受較高風險。

他同時提醒，年輕一代在投資時要留意以下事項，

1：要有自知之明

Ryan稱，曾見有人討論，買個股票升五成，但對方只是靠運氣，但投資整幅身家，結果在好短時間輸很多。

2：要適當分散投資

如對股票投資不熟悉，應要少的部分注碼，這樣才能控制到風險，至少要手持5至10個股票。

3：鍛煉自己思考

不少人會詢問股票行情，「這個股票買不買的得？幾時放？」，他認為，如自己完全不思考，只問別人是否買得過，這樣不會有進步。

4：別跟風、不心急及勿感情用事

投資方法有好多種，切勿感情用事及跟風，

要有一個方法及方向，客觀決定你的買賣時機，而不是聽別人講，自己要有理性判斷。

對於財務自由，Ryan認為，打工仔保守預自己一年回報為4%，「4%的被動收入，已可滿足日常開支和財務自由。」打工仔如收入不高，可增加副收入，如今網絡發達，可透過低成本來創業。

對於不少人認為，達致財務自由就可提早退休，Ryan則有另一番見解。他認為，應做自己喜歡的工作或事業，自由度大控制自己的時間，如每年的某個月不需要在寫字樓工作，可以去英國生活一個月，每年都在工作，但同時有退休生活。

未來他將繼續在YouTube頻道上進行股票分析及分享股票資訊，期望能愈做愈好。

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記者：黃存新