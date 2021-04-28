【無知奶奶】信朋友偏方草藥敷膝蓋皮膚灼傷　新抱勸奶奶看醫生不果︰太固執

▲ 台灣一名新抱心痛奶奶，因信朋友偏方草藥敷膝蓋令皮膚灼傷，欲帶她看醫生不果。

有長輩很固執，致婆熄關係緊張。近日台灣一名奶奶筋骨痛下信朋友偏方草藥敷膝蓋，致皮膚灼傷，新抱知道後心痛，勸告看醫生不果，更親自到奶奶家帶去看醫生，可是奶奶甩底拒就醫，焦急的新抱哭起來在網上大呻︰「為甚麼要這樣不愛惜自己？」

奶奶膝蓋敷草藥偏方

該名台灣女網民於星期二（27日）在facebook群組「爆廢公社」發帖，她訴苦指出奶奶因為筋骨痛的問題，聽信朋友之言，亂在膝蓋敷草藥偏方，腳患不但未有紓緩，更出現嚴重灼傷。可是奶奶仍然不理，拖了3天也不去看醫生。

已經拖了三天，我看不下去，好說歹說，勸她去看醫生，我好人做到底，由我先帶她去。

嚴重灼傷大片瘀紅

新抱在帖文上載了奶奶腳部狀況的相片，膝蓋一大片瘀紅色，似是嚴重灼傷的痕跡，看見都感痛楚。難怪新抱看後感心痛，大呻奶奶真的太固執，又愛聽三姑六婆偏方，弄成如此很胡鬧。

由於奶奶依然堅持不看醫生，新抱決定親自帶她看醫生，她早上本來約好，但到奶奶家時發現她不在，致電才知道她找朋友拿藥膏。該朋友表示不用看醫生，擦藥膏就會好了。奶奶藉口要新抱先到醫院，之後才跟她會合，又似逃避不想看醫生。新抱聽後在電話另一邊大哭起來，無奈地說︰

寧願擦朋友藥膏也不看醫生，為甚麼要這樣不愛惜自己？

網民估計達二級灼傷程度

帖文引起一眾網民熱烈討論，有從事醫療工作的網民看圖片，初步估計奶奶已達到二級灼傷的程度，並已感染，有機會蜂窩性組織炎，並指出太多類近長者個案。很多網民建議新抱一定要極力盡快帶奶奶治療，並告知老公，否則嚴重會因組織壞死而截肢，後果不堪設想。此外，更多網民大罵該朋友害死人、大讚新抱關心奶奶等。點擊睇圖片看更多留言︰

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責任編輯：王明芳