  • 26°C
香港時間 : 2021428日 (週三) 14:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無知奶奶】信朋友偏方草藥敷膝蓋皮膚灼傷　新抱勸奶奶看醫生不果︰太固執

親子 13:30 2021/04/28

分享：

熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

台灣一名新抱心痛奶奶，因信朋友偏方草藥敷膝蓋令皮膚灼傷，欲帶她看醫生不果。

有長輩很固執，致婆熄關係緊張。近日台灣一名奶奶筋骨痛下信朋友偏方草藥敷膝蓋，致皮膚灼傷，新抱知道後心痛，勸告看醫生不果，更親自到奶奶家帶去看醫生，可是奶奶甩底拒就醫，焦急的新抱哭起來在網上大呻︰「為甚麼要這樣不愛惜自己？」

奶奶膝蓋敷草藥偏方

該名台灣女網民於星期二（27日）在facebook群組「爆廢公社」發帖，她訴苦指出奶奶因為筋骨痛的問題，聽信朋友之言，亂在膝蓋敷草藥偏方，腳患不但未有紓緩，更出現嚴重灼傷。可是奶奶仍然不理，拖了3天也不去看醫生。

已經拖了三天，我看不下去，好說歹說，勸她去看醫生，我好人做到底，由我先帶她去。

嚴重灼傷大片瘀紅

新抱在帖文上載了奶奶腳部狀況的相片，膝蓋一大片瘀紅色，似是嚴重灼傷的痕跡，看見都感痛楚。難怪新抱看後感心痛，大呻奶奶真的太固執，又愛聽三姑六婆偏方，弄成如此很胡鬧。

由於奶奶依然堅持不看醫生，新抱決定親自帶她看醫生，她早上本來約好，但到奶奶家時發現她不在，致電才知道她找朋友拿藥膏。該朋友表示不用看醫生，擦藥膏就會好了。奶奶藉口要新抱先到醫院，之後才跟她會合，又似逃避不想看醫生。新抱聽後在電話另一邊大哭起來，無奈地說︰

寧願擦朋友藥膏也不看醫生，為甚麼要這樣不愛惜自己？

網民估計達二級灼傷程度

帖文引起一眾網民熱烈討論，有從事醫療工作的網民看圖片，初步估計奶奶已達到二級灼傷的程度，並已感染，有機會蜂窩性組織炎，並指出太多類近長者個案。很多網民建議新抱一定要極力盡快帶奶奶治療，並告知老公，否則嚴重會因組織壞死而截肢，後果不堪設想。此外，更多網民大罵該朋友害死人、大讚新抱關心奶奶等。點擊睇圖片看更多留言︰

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映︰盧宛茵從不囉嗦不干涉湊孫　開通奶奶視新抱為好友婆媳相處零壓力

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

相關文章

【婆媳關係】奶奶陪產拍生仔過程傳分娩照　新抱尷尬：連遠房親戚都看過我下體
16:44 2021/04/21
【婆媳關係】奶奶陪產拍生仔過程傳分娩照　新抱尷尬：連遠房親戚都看過我下體
【賣樓移民】港男氹父母賣樓移民英國　兩老欲同住被拒樓財兩失感心酸
12:13 2021/04/19
【賣樓移民】港男氹父母賣樓移民英國　兩老欲同住被拒樓財兩失感心酸
【婆媳關係】相見好同住難　研究揭婆媳相處安全距離：至少1.5小時車程
12:17 2021/04/08
【婆媳關係】相見好同住難　研究揭婆媳相處安全距離：至少1.5小時車程
婆媳關係 家庭關係 灼傷 網絡熱話 Facebook群組 台灣

最高瀏覽

【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
16:23 2021/04/26
【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
【嬰兒產瘤】初生孫女頭仔超長祖母急求問　醫生淡定回應︰趕快拍照
10:42 2021/04/27
【嬰兒產瘤】初生孫女頭仔超長祖母急求問　醫生淡定回應︰趕快拍照
【東張西望】轉行10年獲媽媽丈夫支持追夢　梁麗翹採訪天災人禍變成熟豁達
19:09 2021/04/26
【東張西望】轉行10年獲媽媽丈夫支持追夢　梁麗翹採訪天災人禍變成熟豁達