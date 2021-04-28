【天王爸爸】黎明推新歌分享父女點滴 　Leon理財金句：家人笑聲便是財富

▲ 黎明加入小演員作為互動。

天王爸爸黎明（Leon） 繼上年「存入愛」，分享規劃人生的哲理金句，今年Leon再次拍攝一系列全新關於財富管理的廣告。Leon更參與當中創作，從自身的故事摘取靈感，演繹對財富的價值觀。

Leon事隔半年再跟銀行合作拍廣告，Leon表示：「我特別建議加入自己在日常生活中的點滴，希望能增添一份真摯感，讓大家可以更易理解財富的多樣性，明白到財富其實是無邊無界的。」

Leon稱其中一幕，他為自己挑選合適的裝備準備旅程，就好比市場上不同的銀行，因此須好好選擇適合自己需要的服務。

▲ 表達家庭的重要。

Leon更表達出「財富是家人的笑聲」，特意引用早前他雙腿被當成畫布的經歷，放到今次的廣告，任由小演員發揮畫功，場面非常甜蜜。

Leon表示：「希望加入與小朋友相處的情節，表達出財富除了是自己的資產外，亦可以是家人的喜與樂，他們擁有快樂和舒適的生活，好比一切重要。」盡顯Leon顧家的一面，特別是為下一代計劃未來。

今次Leon再度為新廣告推出新歌《超平凡人的主題曲》。歌曲節奏輕快，歌詞充滿溫馨感，表達出就算外面遇到任何挑戰，只要有更懂你心的家人，默默支持自己就可以迎難而上。

▲ 黎明再拍新一輯銀行廣告。

Leon說道：「家人的支持對每個人都是非常重要，他們對自己的了解及關懷，好比是我們的精神支柱，陪伴自己邁向人生的種種難關。」

除了表達財富是家人的笑聲外，Leon更帶出「財富是做地球人」的槪念，廣告中Leon以一身戶外造型亮相，帶出作為地球人的我們，應該盡情去體驗不同的生活，感受人生的財富意義。

Leon透露：「作為地球人，我們應該要接觸不同的事物，令自己的生活更多元化，才可以發掘到財富的更多可能性。」

