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【讀心叛變】新戲大戰「蜘蛛仔」湯賀蘭　55歲康城影帝麥斯米基辛騷身手兼演技

娛樂 13:26 2021/04/28

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）有份演出新戲。（《讀心叛變》劇照）

一向以實力演員見稱的麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）於2012年憑《誣網》（The Hunt）榮獲康城影帝，其後就更常於荷里活影壇現身，不論是《奇異博士》的大反派或《極北》的求生飛機師也備受關注。

麥斯米基辛最近更接任尊尼特普在《怪獸與他們的產地》系列的角色，成為新代的「葛林戴德華」，戲路甚廣的他獲封「演技變色龍」的稱號。

【讀心叛變】「蜘蛛仔」遇上「絕地武士」大冒險　湯賀蘭完全不能守秘密【有片】

（《讀心叛變》劇照）

麥斯米基辛有份演出的出爐奧斯卡「最佳國際電影」《醉美的一課》下週才上映，不過觀眾仍可率先欣賞衣另一新作《讀心叛變》，他以大前輩身份率「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）及《星戰》的「絕地武士」黛絲烈尼（Daisy Jazz Isobel Ridley）上演末日科幻冒險。

【新冠肺炎】蜘蛛仔Tom Holland回倫敦避疫　無戴口罩出街即患病現徵狀

（《讀心叛變》劇照）

麥斯米基辛今次飾演一位為求利益不擇手段的大奸角，雖與湯賀蘭在戲中惺惺相惜，但卻為了生存不得已追殺他。年屆55歲的麥斯米基辛身手敏捷，大戰「蜘蛛仔」都不失其霸氣，上演刺激震撼的槍戰以及攻守追捕的大冒險。

同場加映：潘芳芳專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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