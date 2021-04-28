【傳承教育】從被記數十缺點到奮發升大學　歷奇教練感激良師教導：教育是重大使命

▲ 教育是重大使命。（iStock圖片）

在中學的日子，成績不是特別好又不是特別壞，大學畢業沒有做甚麼高薪厚職的工作，被邀請寫母校感言，實在是感到好驚喜。我在2005年畢業，原來已經畢業16年了。現在我已經有了自己的公司，結了婚，有了孩子，對於8年的中學生活我有甚麼回憶？

我從中一到中三，都是個麻煩學生，花了好多時間去討厭老師。被記了幾十個缺點，不斷參加消過計劃，又因為缺點太多而放棄。初中的回憶，就是亂記人缺點的老師、罰人留堂的主任，亂鬧人的訓導，常捉學生談話的校長。

到了中四到中七，我突然想讀書了，想要考上大學。明明是同一間學校。老師給我的印象卻一不樣了。嚴格的訓導說明了半點校園欺凌及暴力都不被容許，他為學校營造了安全感，讓學生安心上學。

為了提升英文成績，有老師願意每天早上7時陪我朗讀報紙。有了中文老師的鼓勵和肯定，給我演說方面的信心，對我日後工作十分有用，這份信心為我爭取到大量演說機會。當年中五成績不夠好不能升讀中六而要重讀，原本我大受打擊，社工的輔導讓我釋懷，令我安心和專心地去重讀中五，及後升上大學。

今日，我有了自己的公司，營運教育行業已經6年，擔任啟發孩子的使命。回想自己曾經都令老師們勞氣傷神。但和老師相處的時刻，有多個重要而又有啟發性的回憶，當中更可以是一兩句說話，一個簡單舉動。但就令我印象深刻，甚至畢生都在影響着我。現在我有了學生，曾有老師影響我的說話，我會再向學生說。曾有老師對我有的關心舉動，我希望我能向學生做得到。

老師們的工作繁重壓力又大。會否有時會覺得迷失？這份母校感言，我希望可以向老師們道謝。你們做的不只是工作，對我來說亦是重大使命。你們在不為意的時候已經在影響生命，影響了我，又再繼續影響下一代。

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全文刊於經濟日報專欄「育儀札記」，原題為「母校感言」。

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