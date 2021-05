【英文同義詞】英文同義詞（Synonyms） 「Pretty」外表示 「美麗」的形容詞（Adjectives

寫作或造句時,大部分小學生都會用「Pretty」或「Beautiful」來表示「美麗」的意思。懂得用這兩個Adjective(形容詞)固然是好,但如果在試卷上用太多次,難免會給人累贅的感覺,影響閲卷員的印象。本文將介紹三個「Pretty」和「Beautiful」的同義詞,助同學們在測考中取得佳績。

1. Gorgeous

Gorgeous 即「非常漂亮」、「極其動人」的意思,例句如下:

Your baby looks gorgeous! 你的寶寶看起來很漂亮! The color of his shirt is gorgeous. 他的襯衣的顔色非常漂亮。

2. Attractive

Attractive 即「漂亮」、「有魅力」,例句如下:

I find her extremely attractive. 我覺得她的外表非常迷人。 Mount Fuji is one of the most attractive tourist sites in the world. 富士山是世上其中一個最美的旅遊景點。

3. Adorable

Adorable 即「可愛」、「討人喜歡」、「漂亮」,例句如下:

His dog is really adorable. 他的小狗可愛極了。 She lives in an adorable cottage. 他住在一所可愛的小屋。

