全球首個連繫如廁中人聊天室　「辦大事」減壓身心排毒

2020年年頭一項調查顯示，每5位香港人，就有1位出現抑鬱症或創傷後壓力症症狀，而抑鬱症更於今年成為全球第二大疾病。

雖然香港現時已不乏精神健康支援及專業服務，但社會普遍對精神病仍存有不同程度的偏見及誤解，大部人不懂如何處理情緒，更害怕主動尋求協助。

本地創作單位Secret Tour Hong Kong決定製作一個「看起來完全不似精神健康的精神健康推廣計劃」，創造一個大家可以敞開心扉，放心分享心事與情緒的平台：全球首個連繫如廁中人的聊天室「屙 the Best」，讓大家可在「辦大事」的同時，與同道中人互相分享生活中的壓力與不快事，互相支持。

主辦方表示相信人要大便排出毒素，心靈也需要「大便」排走鬱結及壓力，而「屙 the Best」就是個聊天網站，希望可以利用「廁所位」這個每人每天都擁有的獨處時光，讓不同角落的你與我，輕鬆放下壓力和不快。

在「屙the Best」中，用戶可以自由設定暱稱及選擇廁格，進入聊天室後，用戶可以匿名放下一件心事，或回覆其他人的留言，大家圍爐取暖，互相支持。

主辦方亦定時邀請精神健康專家在聊天室內隨時參與話題，以及分享關於紓緩壓力的文章及圖片。另外「屙 the Best」也設有限時聊天室，會邀請不同藝人、歌手、KOL，於指定時間一起「大便」傾心事，更會就著不同行業（例如廣告、會計、KOL）及主題（例如主婦、通頂）建立限時聊天室，讓大家盡情傾訴相關主題的秘辛。

所有對話內容保密及不作保留，參加者可隨時加入或離開聊天室，留下心事後便可以「沖廁離開」。

「屙 the Best」：

1. 登入 allthebest.fun 網站

2. 輸入暱稱及選擇廁格

3. 進入聊天室匿名放下一件心事，或回覆其他人的留⾔

4. 沖廁離開及分享網站

