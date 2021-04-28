【審計報告】醫用口罩認可服務僅接2宗申請　審計署籲香港認可處加強推廣

▲ 疫情提高口罩需求。(資料圖片)

新冠肺炎疫情提高對口罩及檢測病毒的需求。不過，審計報告發現，創新科技署轄下香港認可處因應疫情推出「醫用口罩」測試及「2019冠狀病毒」測試兩項新的實驗所認可服務，但截至2月底只接獲2宗醫用口罩的認可申請，無批出過認可；而獲政府認可的23間提供病毒檢測的私營機構，只有5間有從香港認可處取得認可。審計署認為創科署需要加強推廣認可服務。

報告指，自去年4月起，認可處因應對疫情相關檢測服務的殷切需求，在實驗所認可計劃下推出2項新認可服務，即醫用口罩測試及2019冠狀病毒反轉錄聚合酶連鎖反 應測試。審計署留意到，截至今年2月28日認可處只從合格評定機構接獲2宗醫用口罩的認可申請，沒有批出過認可；獲政府認可提供聚合酶測試的23間本地私營機構中，只有5間就聚合酶測試取得認可處認可。

創科署解釋，認可處正在處理另外11間檢測機構的認可申請，而部分檢測機構已獲海外認可機構認可，會向實驗所進一步推廣認可處對醫用口罩測試及 2019 冠狀病毒測試的認可服務。

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記者：蘇文軒