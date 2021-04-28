林鄭月娥：正與澳門探討港澳旅遊氣泡　內地大灣區免檢疫安排未有新公布

▲ 特首林鄭月娥表示，目前正與澳門政府探討「港澳旅遊氣泡」。（陳永康攝）

特首林鄭月娥表示，目前正與澳門政府探討「港澳旅遊氣泡」，但由於現時澳門已近乎與內地全面通關，前提要解決避免港人因逃避檢疫安排，而經澳門前往內地的問題。

林鄭月娥今（28日）出席質詢環節時稱，現時亦正與內地探討接種疫苗後的免檢疫安排，但目前沒有具體安排公布，她認為，疫苗接種是最有效令市民回復正常生活的方法，但都要兩邊「傾掂」才可推出安排。她稱，為了讓其他地方，有信心向香港提供恢復人員往來方面的便利，要提升疫苗接種比例，但目前香港的疫苗接種比例並不理想。

她又指，她經常與內地官員提及港人接種疫苗後回內地的安排，她上周與國務院副總理韓正會面時亦有提及，期間韓正對議題表示關心，她又引述韓正指，韓正明白方便兩地人員往來，有助香港經濟復甦，但香港要做好防控疫情的工作。林鄭指，港府現時每天都做好疫情的防控工作，令香港可有條件與內地探討恢復人員往來，她到今日為止沒有收到任何明確指標，包括疫苗接種率及確診數字等，強調香港仍以「清零」為目標，但她承認有難度，再次呼籲市民盡快打針。

經民聯主席盧偉國會上建議，香港與內地推行重「商務氣泡」，允許已完成接種疫苗的商務人士經過14日後，加上其後持陰性的檢測結果，即可往返內地。林鄭月娥回應指，港府正對此研究，再與內地有關當局提出。

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。

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記者：尹櫻霖