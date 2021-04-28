【疫苗氣泡】麻雀館業指7成員工已打疫苗　有雀館憂客人已流向非法賭檔

▲ 麻雀館業指7成員工已打疫苗，不過有雀館憂客人已流向非法賭檔。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情緩和，港府以「疫苗氣泡」為基礎，明（29日）起放寬開放食肆及處所。有麻雀館業界對能夠復業表示歡迎，並指約7成員工已接種疫苗；有負責人指停業期間每月開支達60萬元，又擔心客人流失向非法雀館，只能盡做。

當局昨（27日）公布，麻雀館在確保員工及顧客已完成接種至少一劑新冠疫苗，及訪客使用「安心出行」，可於周四起恢復營業，並按牌照規例可營業至凌晨12時。

港九麻雀商會主席高建鑾表示，業界在3月底已呼籲員工接種疫苗，希望為復工做準備，現時員工接種率已有7成，其餘員工亦已預約接種。至於有健康問題未能接種的員工，會按規定每7日檢測一次。

高建鑾又指，今次停業長達5個月，是疫情以來3次停業中最長一次，業界對能夠復工相當欣喜，會配合當局的防疫措施，包括客人必須使用安心出行、不能脫口罩和飲食、每次轉換客人都消毒等。

濠江麻雀娛樂公司負責人黎敏華指，麻雀館牌照由上世紀142個減少至現時66個，但因政府不再發牌，行家都選擇死守；其雀館去年裝修，今年1月完成裝修至今未曾營業，為保牌照唯有白交空租，連同56名員工每月6000元生活費，每月開支達60萬元。

對於復業後的生意意額，黎坦言擔心停業太久令客人轉向非法的樓上雀館，只能盡量做下去。

黎說，雀館約7成員工已打疫苗，剩下數人因健康理由不能接種，老闆會安排他們到後勤崗位，或其他行業的生意幫忙，亦會支付每7日檢測費用。

自由黨邵家輝則稱，樂見政府聽取業界困難，希望「疫苗氣泡」措施可讓業界盡快全面復業，讓經濟早日重回正軌。

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記者：徐紹軒