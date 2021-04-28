  • 26°C
香港時間 : 2021428日 (週三) 14:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【時尚速報】Calvin Klein聯乘時裝新貴Heron Preston　滑板靈感推出厚磅面料環保tee

休閒消費 13:40 2021/04/28

分享：

熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

Heron Preston for Calvin Klein系列當然不乏全棉女裝內衣供應。（圖片由品牌提供）

一直以來，Calvin Klein被稱為美國時裝界三巨頭之一，雖然一早賣盤退引，但品牌的發展從來沒有停下，最近更找來街牌新季Heron Preston推出聯乘系列，大家又看看會否掀起熱潮？

大家一提起美國時裝界三巨頭，是指Donna Karan、Ralph Lauren和Calvin Klein（CK）。前者無心戀戰，早已退隱。Ralph Lauren雖然在美國因為疫情關係，失利於美國市場，但根基穩堅（市值達89億美元），不難在疫情後捲土重來，最近更傳聞Gucci的母公司開雲集團有意收購。

至於CK自創作總監Raf Simons離開後，品牌聲言放棄高級市場，將焦點聚焦於定位走中價市場的Calvin Klein Jeans身上，無疑令不少時尚人士感到失望，不過，當新任環球營銷總裁Jacob Jordan上任後，為了提高品牌收視，於是最近找來設計師Heron Preston加盟，推出剛剛上架的Heron Preston for Calvin Klein系列。

Heron Preston是何許人？他2007年畢業於紐約Parsons School of Design，作為設計師和DJ的他，和近年不少大熱的品牌一樣走街頭路線，成名作與美國太空總署（NASA）合作推出時裝而獲得廣泛關注。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

這一次與CK合作，作為新生代「街牌」設計師的Heron，在埋首創作時除了以品牌的簡約主義為本外，亦因為自身熱愛滑板運動，於是將部分男裝，例如tee的剪裁調校至更適合這運動。此外，亦因應Heron Preston個人品牌以橙色為標記，於是在CK系列以橙色縫線或方塊代表源出自他的手筆。

另一方面值得留意的是，男裝tee應用了有機棉配合了環保趨勢外，面料更是落足料的厚磅棉，加上剪裁寬鬆，在炎夏獨穿上厚tee貪其吸汗的男生們，今個夏又多一個不俗的選擇了。

產品查詢：Calvin Klein Jeans（2302 9599）

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

相關文章

【巨匠殞落】前Lanvin設計師Alber Elbaz染冠毒亡享年59歲　新主理品牌AZ Factory面世僅兩月業界惋惜
11:44 2021/04/26
【巨匠殞落】前Lanvin設計師Alber Elbaz染冠毒亡享年59歲　新主理品牌AZ Factory面世僅兩月業界惋惜
【姜Ｂ穿咩鞋】盤點姜濤林家謙陳卓賢名牌潮著　奢華品牌加持Chill Club頒獎禮
14:07 2021/04/22
【姜Ｂ穿咩鞋】盤點姜濤林家謙陳卓賢名牌潮著　奢華品牌加持Chill Club頒獎禮
【潮物速報】Viktor & Rolf重返成衣界　聯乘Melissa推入門版膠鞋$1,795
18:15 2021/04/23
【潮物速報】Viktor & Rolf重返成衣界　聯乘Melissa推入門版膠鞋$1,795
時裝服飾 品牌 美國 手袋 時裝服飾種類

最高瀏覽

【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
16:23 2021/04/26
【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
【嬰兒產瘤】初生孫女頭仔超長祖母急求問　醫生淡定回應︰趕快拍照
10:42 2021/04/27
【嬰兒產瘤】初生孫女頭仔超長祖母急求問　醫生淡定回應︰趕快拍照
【東張西望】轉行10年獲媽媽丈夫支持追夢　梁麗翹採訪天災人禍變成熟豁達
19:09 2021/04/26
【東張西望】轉行10年獲媽媽丈夫支持追夢　梁麗翹採訪天災人禍變成熟豁達