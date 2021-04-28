【時尚速報】Calvin Klein聯乘時裝新貴Heron Preston　滑板靈感推出厚磅面料環保tee

▲ Heron Preston for Calvin Klein系列當然不乏全棉女裝內衣供應。（圖片由品牌提供）

一直以來，Calvin Klein被稱為美國時裝界三巨頭之一，雖然一早賣盤退引，但品牌的發展從來沒有停下，最近更找來街牌新季Heron Preston推出聯乘系列，大家又看看會否掀起熱潮？

大家一提起美國時裝界三巨頭，是指Donna Karan、Ralph Lauren和Calvin Klein（CK）。前者無心戀戰，早已退隱。Ralph Lauren雖然在美國因為疫情關係，失利於美國市場，但根基穩堅（市值達89億美元），不難在疫情後捲土重來，最近更傳聞Gucci的母公司開雲集團有意收購。

至於CK自創作總監Raf Simons離開後，品牌聲言放棄高級市場，將焦點聚焦於定位走中價市場的Calvin Klein Jeans身上，無疑令不少時尚人士感到失望，不過，當新任環球營銷總裁Jacob Jordan上任後，為了提高品牌收視，於是最近找來設計師Heron Preston加盟，推出剛剛上架的Heron Preston for Calvin Klein系列。

Heron Preston是何許人？他2007年畢業於紐約Parsons School of Design，作為設計師和DJ的他，和近年不少大熱的品牌一樣走街頭路線，成名作與美國太空總署（NASA）合作推出時裝而獲得廣泛關注。

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這一次與CK合作，作為新生代「街牌」設計師的Heron，在埋首創作時除了以品牌的簡約主義為本外，亦因為自身熱愛滑板運動，於是將部分男裝，例如tee的剪裁調校至更適合這運動。此外，亦因應Heron Preston個人品牌以橙色為標記，於是在CK系列以橙色縫線或方塊代表源出自他的手筆。

另一方面值得留意的是，男裝tee應用了有機棉配合了環保趨勢外，面料更是落足料的厚磅棉，加上剪裁寬鬆，在炎夏獨穿上厚tee貪其吸汗的男生們，今個夏又多一個不俗的選擇了。

產品查詢：Calvin Klein Jeans（2302 9599）

記者：何偉雄