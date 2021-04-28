【5000元消費劵】立法會通過今年度財政預算案　陳茂波：料電子消費劵暑假期間可接受申請　

▲ 財政司司長陳茂波出席立法會預算案審議。（陳永康攝）

《財政預算案2021》建議向每名18歲或以上港人及新來港人士派5,000元的電子消費劵，立法會今日以40票贊成、1票反對及1票棄權3讀通過有關預算。財政司司長陳茂波表示，按照現時工作進度，相信電子消費劵在暑假期間可以接受申請，陸續派發予市民使用。

陳茂波今日出席立法會預算案審議後表示，今份預算案可算是在非常時期下一份「非一般」的預算案，是在歷來最差的一個經濟周期之內，並同時承擔最高的財政赤字。他指出，上個財政年度的赤字為2千多億，今年預測亦會有過千億，惟此份預算案是採取面對困難的時候積極應對的態度，以擴張性財政政策和逆周期思維，善用儲備，聚焦提供支援市民及企業。

他表示，預算案內的各項措施涉及1,200億元，力求支援市民及企業、穩住經濟，當中電子消費券涉及360億元，希望市民及企業能夠受惠，並同時推動電子支付在香港的發展。

陳茂波稱，電子消費券最關鍵是可讓市民消費方便，能夠令市面經濟氣氛盡快恢復，按照現時工作進度，相信暑假期間可以接受申請，而且開始可以陸續派發予市民使用。

此外，他稱，面對失業率高企，以及就業市場的壓力，預算案撥款66億元創造3萬個短期職位，另亦為失業人士提供政府百分百擔保計劃，有關措施今日起接受申請，希望能夠幫助有需要市民。

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記者：郭詩詩