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【審計報告】26所特殊學校首領65至150萬資助非華語學生　教育局其後5年未曾到訪監督

社會 13:50 2021/04/28

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26所特殊學校首領65至150萬資助非華語學生，教育局其後5年未曾到訪監督（資料圖片）

新一份審計報告就為非華語學生提供支援措施作出調查，報告指在2015/16至2019/20學年期間，非華語學生的人數持續上升，而教育局透過進行督導訪校，以監察學校運用非華語學生資助的情況，並指會優先到訪首次獲發非華語學生資助的學校。

不過審計署審查了在2014/15至2018/19學年期間的任何一個學年有領取65萬元至150萬元非華語學生資助的中小學和特殊學校，留意到教育局並沒有適時到訪部分學校。報告指，在獲資助的中小學和特殊學校有283所，當中：

  • 有 143 所 (51%) 在學校首次領取資助的學年內獲教育局首次到訪
  • 有 51 所 (18%) 在學校首次領取資助的學年其後的下一個學年內獲教育局首次到訪；
  • 有 45 所 (16%) 在學校首次領取資助的學年其後的第二個學年內獲教育局首次到訪；及
  • 有 44 所 (15%) 在學校首次領取資助的學年，或其後的兩個學年均沒有獲教育局到訪，當中6所 (2%) 學校不再符合申領資格。
  • 截至 2019/20 學年結束時，有 26 所 (9%) 學校仍未獲教育局到訪，該等學校全屬特殊學校。

審計署表示，教育局進行督導訪校，其中一個目的是向學校提供專業意見和支援，署方認為，教育局需要採取措施，因應個別學校的運作及發展需要， 更適時地安排督導訪校。

教育局回應指，考慮到特殊學校學生的特別需要，局方認為不適宜向特殊學校學生收集意見；審計署則認為，教育局需要加強措施，特殊學校主要持份者 (例如校長和家長) 的意見也在收集之列，關注到教育局並沒有透過問卷調查收集特殊學校主要持份者的意見。教育局表示同意審計署的建議。

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記者：鄧凱文

 

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