【全城集氣】56歲好媽媽肺纖維化僅剩1個月壽命　女兒盼獲有心人捐屍肺：媽媽想看孫兒長大

▲ 好媽媽甘雪貞患上「原發性肺纖維化」，肺功能僅剩約一成，生命危在旦夕。

56歲的好媽媽甘雪貞3年前患上「原發性肺纖維化」，病情最近急促惡化，已發展至末期階段，肺功能僅剩約一成，生命危在旦夕。眼看病魔不斷折磨母親，身為長女的Icy除了與弟妹合力照顧虛弱的媽媽外，亦懇求有心人捐出A血型雙葉屍肺，助母續命。

Icy接受TOPick訪問時憶述，一向生活習慣健康的媽媽數年前出現肺花情形，肺部有少許白點，在做過身體檢查後也找不出成因，當時醫生表示只能觀察，無法治療。

直到去年年中，甘媽媽突然身體不適，走路時會很氣喘，完全爬不上斜路。起初家人以為她只是因照顧孫兒而感到勞累，一直到10月，她因呼吸不順看急症，發現她原來是肺纖維化：

當時醫生讓她聞氧，她即時有好轉。原來當時她的情形已很差，肺功能僅剩3成。

在發現病情惡化之前，甘媽媽原本計劃跟Icy、Icy妹妹及妹妹一對孩子去郊遊。Icy稱媽媽是很喜歡大自然的人，喜好去海灘、行山，但只是過了1、2個星期，她的情況已急促惡化，連走路也很辛苦，要即時做檢查，觀察是否適合接受器官移植。

▲ 甘媽媽肺功能僅剩約一成，生命危在旦夕。（受訪者提供）

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由病發至今不過數個月，目前院方已將她放在香港肺部移植輪侯冊中第一名，醫生更向家人表示，一找到適合的肺部要即時移植。Icy表示，媽媽如未能接受移植，估計壽命只剩不足一個月。

目前甘媽媽由3姊弟輪流照顧，Icy盛讚媽媽平時很照顧家庭，所有事以家庭為重，但自病倒後反過來要子女照顧，令她會責怪自己：

媽媽說，她最開心是照顧我們，現在變成我們照顧她，她很不習慣，會責怪自己。

Icy表示，媽媽現在病情已發展至很後期，非常緊急，肺功能僅剩一成。她只能躺著，無力坐下，說話時一節節，又因為整天有痰、氣喘，吞嚥很辛苦，沒有胃口，要靠食安眠藥才能入眠。而由於她的病無法治療，惟有服用抑制肺纖維化的藥物，靠呼吸機維生：

她每一下呼吸都好辛苦，好像正常人做劇烈運動般。

今年6月是甘媽媽57歲生日，Icy稱，每年生日、母親節一家也會為媽媽慶祝。平時由媽媽煮飯，一到節日就由Icy煮飯，她希望今年生日、母親節也可一如往常慶祝：

如果她可以康復，想再跟她一起去郊遊，她也想看著孫兒長大。

器官捐贈途徑：病人或病人家屬可向主診醫生或該醫院的移植主任表達意願，醫院將會與移植組安排。家屬聯絡方法：Icy Lai 6131 4518

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責任編輯：陳昊淋