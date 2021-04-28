逾半肝癌患者帶「冷腫瘤」免疫療法效用僅1成至2成　中大研究揭一促癌基因成療效關鍵

▲ 中大醫學院生物醫學學院教授鄭詩樂 (左)聯同病理解剖及細胞學系系主任杜家輝研究，發現HDAC8促癌基因是導致癌腫瘤排斥免疫細胞的關鍵。（中大醫學院提供）

近年以免疫療法治癌趨增，惟對付肝癌的有效率僅為1成至2成，源於大多數肝癌所屬的「冷腫瘤」會排斥T細胞，中大醫學院發現「冷腫瘤」之所以會排斥T細胞，關鍵在於促癌基因「HDAC8」，更揭使用HDAC8和免疫檢查點抑制劑的新型合併免疫療法，可令腫瘤消失至少15個月。

中大醫學院研究團隊進行一系列臨床前研究，發現促癌基因HDAC8是維持腫瘤排斥T細胞的關鍵因素，換言之即使如「士兵」的T細胞武裝起來，並無法接近及攻擊癌細胞；而特定HDAC8抑制劑令肝癌細胞產生能吸引T細胞的分子。

團隊遂以有肝細胞癌的小鼠模型，使用一種含有HDAC8抑制劑及免疫檢查點抑制劑的新型合併免疫療法，結果發現接受合併療法3星期的小鼠，可免受癌症再次攻擊，腫瘤持續消失最少15個月，且暫未有證據顯示這種有效和持久的抗腫瘤反應存在副作用。

研究採用的HDAC8抑制劑毒性較少，新療法耐受性亦較理想，而其他同樣會排斥T細胞的癌症，例如卵巢癌和胰臟癌等，亦有HDAC8蛋白過度表達的情況，相信HDAC8抑制劑或可將這些「冷腫瘤」轉為「熱腫瘤」，有待進一步研究進行驗證。

中大醫學院生物醫學學院教授鄭詩樂表示，能確認促癌基因HDAC8的作用相當重要，有助掌握將排斥T細胞的「冷腫瘤」變成「熱腫瘤」方法，讓T細胞「突破」屏障進入腫瘤內殺滅癌細胞；同時亦表明HDAC8抑制劑能夠增強免疫療法的功效。

中大醫學院病理解剖及細胞學系系主任杜家輝認為，逾半肝癌患者有高度表達水平的HDAC8蛋白，是次研究為患者的治療帶來新希望，並有望提升免疫療法的功效，令更多肝細胞癌患者受惠。

是次研究結果已於《科學轉化醫學》期刊發表。

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責任編輯：陳正怡