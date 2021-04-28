【靚太安樂窩】80後廿四孝暖爸為半歲女550萬買居屋　45萬全屋裝修預留房間供母女扮靚化妝

▲ 80後任職室內設計師的Zenith為家人置業後再親自設計。

父母置業，絕大多數為孩子。有任職室內設計師的80後廿四孝爸爸希望10個月大的女兒日後有更多活動空間，半年前擲約550萬購買大圍一個469呎二手居屋單位，花約45萬全屋裝修成「Japandi」的風格設計並騰出屋內更多位置。

負責設計這單位的室內設計師兼男戶主Zenith接受TOPick訪問，分享婚前一直租屋住，婚後想一家三口連寵物有更大空間便決定買樓。在購入二手居屋時，因為發現單位仍為原裝購入狀態加上全屋水電都需要更換，所以親自設計再邀請相熟裝修朋友以友情價45萬進行大改造。

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2房變1房半 廚廁對調騰出更多空間

Zenith指單位原則為兩房設計，裝修後以活動玻璃門作隔格變為一房半設計，分別為主人房及多用途室，既減少實牆的壓迫感又更易照顧小朋友。再加入地台設計，增加大量收納空間。

另外，原則廚房空間過大及廁所置於客廳，欠缺實用性。他決定將廚廁對調，廚房改為開放式設計並設在客廳，使廁所能容納洗衣機等家具，方便整個曬晾流程。

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黑白簡約風xJapandi風格設計

Zenith表示Japandi意指將北歐的質樸結合日本的優雅，講求具功能性及特色的極簡主義。因此他將實牆減少並運用半開放式設計，提升整體空間感；客廳以淺色配自然色為主，加入混合元素的家具，浴室又用上全白配灰色水磨石設計，呈現風格中的冷暖融合。

工程詳情：

裝修時間大約4個月，總費用約45萬（未包括傢俬及電器）。

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責任編輯：張懿慧