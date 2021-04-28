【審計報告】政府電動車減少至僅169輛　佔整體政府車輛不足4%

▲ 政府近年大力推動電動車普及化。(資料圖片)

港府近年大力推行電動車普及化，但政府車隊中電動車數目反而減少。審計署審查了2016至2020年期間政府車隊中電動車輛的數目，只佔不足4%，數目由2016年12月31日的249輛減至2020年12月31日的169輛，減少了80輛約32%。審計署建議物流署要留意以電動車作為增添或更換車的情況，及研究市場上有否供應符合運作需要的合適電動車，同時要縮短車輛採購時間。

為配合政府藉使用低污染燃料以減少空氣污染物排放的工作，財政司司長在2011/12年度《財政預算案》中表示，政府車隊於2011/12及2012/13兩個財政 年度更換車輛時會視乎市場上合適車款的供應和部門運作需要，優先選購電動車輛，物流署負責留意電動車輛的最新技術發展，並鼓勵以電動車輛取代到期更換的車輛。

審計署發現，政府車隊中的電動車由2016年年底的249輛，減至去年年底的169輛，減幅達32%。佔整體亦不足4%。物流署表示，2020年政府車隊中電動車輛數目有所減少，主要因為某部門以非電動車輛取代大約40輛電動電單車，因涉及火警個案令該部門對電動電單車的電池安全產生疑慮，結果以非電動車輛取代了一批已屆經濟年限的電動電單車。

物流署亦指，有決策局／部門反映電動車輛未能符合運作需要，例如其泊車處或工作地點欠缺充電設施、充電時間過長、載荷和車斗大小有限。審計署稱，環保署已計劃更新政府採購清單所列產品的環保規格，如採購不超過5座位的私家車時，若無充分理據應該購買電動車輛，建議物流署需要留意在採購政府車輛的新規定下 ，決策局／部門以電動車輛作為增添更換車輛的情況，並應繼續研究市場上有否供應完全符合決策局／部門運作需要的合適電動車輛。

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記者：蘇文軒