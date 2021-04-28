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【騙徒出沒】扮fb朋友訛稱送購物優惠碼　方保僑拆穿黑客企圖盜取Payme驗證碼

社會 14:58 2021/04/28

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

方保僑拆穿黑客企圖盜取Payme驗證碼

PayMe等電子支付工具方便又易用，近年愈來愈多市民使用，但同時亦開始出現騙徒藉以騙財。近日IT專家、香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分享親身經歷，有騙徒假扮Facebook朋友，訛稱送出購物優惠碼藉以騙取Payme的認證密碼，企圖從中詐騙金錢。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑日前於社交平台分享遇上騙徒：

今日有好多騙徒利用Facebook Messenger行騙，會問你攞個驗證碼，然後去搞你個PayMe，千祈唔好俾佢攞到個驗證碼，大家要小心。

TOPick向方保僑了解騙徒行騙手法，方保僑直言日前一日內連遇兩宗同類手法的行騙。方保僑首先在fb messenger 收到一名fb朋友的訊息，指有購物優惠碼想與朋友分享：

該位朋友話有某某連鎖店X周年購物優惠，所以想Send個優惠QR Code畀我。

方保僑續指，有時fb朋友之間未必有電話號碼，騙徒於是問他取得電話號碼，稱「我WhatsApp個優惠碼畀你」，隨後方保僑收到一個SMS，要求他提供Payme的驗證碼，方保僑因此覺得事有不妥，沒再理會對方。

豈料同日，又有另一位fb 朋友以同類手法再向方保僑行騙，因此方保僑估計有朋友fb帳戶被入侵，然後騙徒再用帳戶的「朋友清單」入手向其他人行騙。方保僑於是反向對方稱「不如你畀電話號碼我，我再WhatsApp搵你」，騙徒或許得知被識穿，沒有再回答。事後方保僑兩位朋友都確認，fb帳戶均被黑客入侵。

勿隨便向其他人提供電話驗證碼

方保僑提醒市民，勿隨便在facebook、telegram 等社交平台及應用程式向其他人提供電話號碼。另外，如遇到有人要求提供任何驗證碼、密碼，亦應打醒十二分精神並拒絕要求。方保僑又提醒，最重要「勿一個密碼走天涯」，假如騙徒成功獲取一個密碼，而市民又只慣用一個密碼，騙徒便可輕易一併盜取其他帳戶。

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責任編輯：林卓昕

罪案 方保僑 PayMe 電子支付

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