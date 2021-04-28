【涉嫌弒夫】77歲情聖富豪戀上22歲AV女優　結婚3個月暴斃疑被逼吃興奮劑

▲ 結婚3個月後，野崎幸助暴斃，疑被逼吃大量興奮劑。

日本和歌山縣一名77歲富商野崎幸助為花花公子，曾自稱與4000名女子發生性關係。他於2018年被發現在家中暴斃，體內被驗出有大量興奮劑，離世前3個月剛與前AV女優須藤早貴結婚。經過3年調查，警方在今日（28日）凌晨以涉嫌謀殺罪拘捕現年25歲的須藤早貴。

綜合日本媒體報道，野崎幸助是和歌山知名富豪，有「紀州唐璜」的之稱。案發當日為2018年5月24日，妻子須藤早貴稱，發現野崎幸助在家中二樓暴斃。驗屍後，警方發現野崎幸助胃部及血液有大量興奮劑，因攝取過量而死。惟他身上沒有注射的痕跡，故很可能是被餵食。在野崎幸助死前18天，其愛犬亦突然暴斃。警方調查後發現，須藤早貴曾在互聯網搜尋有關興奮劑的資訊。據指警方一度懷疑須藤早貴，監察其生活，至今日凌晨到其東京的寓所拘捕她。

▲ 25歲須藤早貴（右）疑殺丈夫野崎幸助（左）而被捕。（網上圖片）

野崎幸助初中畢業後開始撿廢鐵及銷售業務，後來發展金融業和房地產。他曾透露熱衷做生意的原因：「我賺錢是因為我想與有魅力的女性交往。」野崎曾於2016年發表的自傳中分享「性史」，稱曾與4000名女子睡過，在她們身上豪花30億日圓（約2.14億港元）。

野崎幸助與須藤早貴於2017年底透過朋友介紹而認識，並稱要須藤早貴「成為他最後一個女人」，二人於2018年2月結婚。野崎曾於自傳中表示，與一位比他年輕55年的女性結婚，感到很幸福。但有指野崎對須藤有怨言，並結交了新女朋友。

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據指他生前每個月會給須藤100萬日圓（約7.13萬港元）零用錢。在丈夫死後，須藤曾否認犯案，稱「我每個月都會獲得100萬元，怎可能是我做的？」不過有人發現在野崎的喪禮上，須藤神情並不哀傷，反而見她在喪禮後露出笑容。

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責任編輯：羅嘉欣