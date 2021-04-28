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【2021母親節】華懋商場推出健康禮品包贈媽媽　消費滿$1,200或會員憑積分免費換領

休閒消費 14:43 2021/04/28

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

華懋集團旗下商場於母親節期間，推出逾千份健康禮包為媽媽打氣。

一年一度母親節即將來到，華懋集團旗下商場準備了貼心禮物，以答謝各位媽媽多年來的照顧。由5月1日至5月9日期間，顧客於如心廣場憑NINA CLUB積分，或於華懋集團旗下同一商場內即日以電子消費滿指定金額，即可換領媽媽專屬健康禮包，於抗疫期間為媽媽打氣。

商場貼心準備的健康禮包全部都是養生食品，由多間如心廣場商戶提供，包括有Soda Mall的好棧紅燒鮑魚30克（4隻裝）、好棧紅棗雪蓮子燉木瓜糖水及純黑糖薑棗茶，以及Green Common的多款即食方便素湯、正官庄的紅石榴液等。

好棧紅燒鮑魚30克（商場提供）

如心廣場NINA CLUB會員只需憑6,000積分，或以2,000積分及即日電子消費滿$800，或是於華懋其他商場包括翩滙坊商場、粉嶺名都商場、希爾頓中心、好運中心、上水名都商場、巴黎倫敦紐約戲院購物中心及好順福購物中心，以即日電子消費滿$1,000，即可換取健康禮包一份。

另外顧客凡成功登記成為NINA CLUB新會員，即可獲贈500積分，以兌換電子購物禮券或轉贈朋友。

記者︰黃依情

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