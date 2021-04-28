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【輸入個案】印度抵港航班UK6395持續爆疫　再增一女嬰確診累計57人染疫

社會 14:46 2021/04/28

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4月4日印度抵港的UK6395航班至今已有57人確診。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情似有緩和，今日(28日)再增7宗確診個案，有6宗均涉及輸入個案，分別由印度、菲律賓及尼泊爾抵港，年齡最細僅為6個月大。

餘下一宗為本地個案，為早前確診出康城綠茵英文國際幼稚園教師的家人，今日未有錄得源頭不明個案，惟同日再錄逾20宗初步確診個案。詳情請見【下一頁

至於今日新增6宗輸入個案，有2人檢出帶有N501Y變種病毒，均為菲律賓抵港外傭，至今已有249人檢出帶有N501Y：

  • 第11,751宗：6個月大女嬰，一直無病徵，4月4日乘搭UK6395航班由印度抵港，入住何文田九龍維景酒店，該航班至今已有57人染疫。
  • 第11,752宗：29歲女外傭，4月24日發病，4月19日乘搭5J272航班由菲律賓抵港，入住何文田九龍維景酒店，檢出帶有N501Y
  • 第11,753宗：39歲女子，一直無病徵，4月20日搭RA409航班由尼泊爾抵港，入住大角咀香港旺角帝盛酒店
  • 第11,754宗：11歲男童，4月26日發病，4月20日搭RA409航班由尼泊爾抵港，入住大角咀香港旺角帝盛酒店
  • 第11,755宗：63歲女子，4月27日發病，4月20日搭RA409航班由尼泊爾抵港，入住何文田九龍維景酒店
  • 第11,756宗：25歲女外傭，一直無病徵，4月14日乘搭CX906航班由菲律賓抵港，入住荃灣香港遠東絲麗酒店，檢出帶有N501Y

本港至今本港個案累計11,756宗，包括11,755宗確診個案和一宗疑似個案。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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