【奇招盡出】人夫嫌天氣熱偷偷剃光頭　怕被老婆鬧將頭皮紋成全黑

▲ 人夫嫌天氣熱偷偷剃光頭，怕被老婆鬧將頭皮紋成全黑。

天氣變熱，不少男士都會考慮剪頭髮。早前一位越南人夫到髮廊把頭髮剃光，但深怕太太發現後會罵他，靈機一觸走去紋身店，請紋身師幫他將頭皮紋成全黑，以為可以瞞天過海，結果一回家就被太太發現，事件引起網民熱議。

事主照片早於去年被上載至網絡，近日再度成為熱話。根據外媒報道，事主本身髮量偏多，一直都想將頭髮剃光，但由於太太曾表示過不喜歡光頭造型，他深怕太太會因而大發雷霆，於是在剃光頭後，想到去紋身店將頭皮紋成全黑，打算以假亂真。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

從圖片可見，他的「假髮」紋身覆蓋了頭頂、太陽穴，從遠處看起來，可能會像黑髮，但近看就表露無違，甚至有點像油漆。

結果，事主一踏進家門，太太便覺得不對勁，當走近一看，便發現他的「假髮」，更當場質問他，要他交代事情的經過。事主表示，對於紋頭皮這個行為感到十分後悔，只希望頭髮能盡快長回來，並尋找清除頭皮紋身的方法。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣