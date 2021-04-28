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【奇招盡出】人夫嫌天氣熱偷偷剃光頭　怕被老婆鬧將頭皮紋成全黑

健康 15:04 2021/04/28

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人夫嫌天氣熱偷偷剃光頭，怕被老婆鬧將頭皮紋成全黑。

天氣變熱，不少男士都會考慮剪頭髮。早前一位越南人夫到髮廊把頭髮剃光，但深怕太太發現後會罵他，靈機一觸走去紋身店，請紋身師幫他將頭皮紋成全黑，以為可以瞞天過海，結果一回家就被太太發現，事件引起網民熱議。

事主照片早於去年被上載至網絡，近日再度成為熱話。根據外媒報道，事主本身髮量偏多，一直都想將頭髮剃光，但由於太太曾表示過不喜歡光頭造型，他深怕太太會因而大發雷霆，於是在剃光頭後，想到去紋身店將頭皮紋成全黑，打算以假亂真。

    點擊圖片放大
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從圖片可見，他的「假髮」紋身覆蓋了頭頂、太陽穴，從遠處看起來，可能會像黑髮，但近看就表露無違，甚至有點像油漆。

結果，事主一踏進家門，太太便覺得不對勁，當走近一看，便發現他的「假髮」，更當場質問他，要他交代事情的經過。事主表示，對於紋頭皮這個行為感到十分後悔，只希望頭髮能盡快長回來，並尋找清除頭皮紋身的方法。

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責任編輯：羅嘉欣

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