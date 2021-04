【DSE英文科】英文科開考前最後衝刺 中學校長分享卷三聆聽奪分錦囊八式

▲ 聖公會李求恩中學賴炳華校長結合past paper,分享卷三聆聽奪分錦囊八式。

1. 一眼關七

開考前先用數分鐘快速檢視整份試卷,瞥看題目類型、情景重點和data file內的資訊類型,這將會有助你掌握摘取聆聽內容的資料。

2. 耳聰手快

由於聆聽內容資料只會播放一次,所以同學仔應該提筆疾寫,把重點摘下,尤其需要注意以下類型的資料:國家名、地方名、日期、時間、人名、地址、電話號碼、重量、距離和銀碼等等,因為錯過擇取這些資料,就是「蘇州過後冇艇搭」,之後實在無從「估」起。

以2017年為例,當年便要考核同學在7個國家之中(Japan, Germany, Italy, The United States, The United Kingdom, France and the Soviet Union),依據播放內容的指示,選取其中2個。

3. 虛實在胸

很多同學在摘取聆聽內容資料的時候,都有一個錯誤的觀念和做法,以為需要把播放的資料一字一句都記下來,才能把試卷做好,奪取高分,其實這是一個非常錯誤的概念。在我們日常的溝通裏,其實我們也無法一字一句地把朋友的說話重複一次,然而這並不影響我們有效的溝通,因為在英語的溝通裏,我們只需要注意說話人(speaker)所用的「內容詞彙」(content words) ,而無需過分注意那些「功能詞彙」(function words) 。

名詞(nouns) 、動詞(verbs) 、形容詞(adjectives) 和副詞(adverbs)便是我們所說的「內容詞彙」(content words) ;冠詞(articles) 和前置詞(prepositions) 等便是我們所說的「功能詞彙」(function words) ,他們在語句內的存在是為了讓有關的「語言表達」(utterances)合乎語法而已,一般而言,無需理會。

4. 切忌潦草

執筆作答的時候切忌字體潦草,不要以為草草串寫便可以蒙混過關。以2017年卷三Task 1 Question 12為例,試卷要求的答案是 banking,但是假若你的答案讓評卷員(marker) 不能準確分清楚你是在寫banking還是blanking,那你就不可能得到分數了!

5. 莫忘單位

單位是算分的,切勿忘記寫好。以2013年卷三Task 4 Question 43為例,試卷要求的答案是 43%,但是假若你的答案只寫43,而忘記寫%,那你又要失去分數了!

6. 字正意對

切勿串錯字!屬於「印歐語系」(Indo-European Language Family)的英語,是以拼音組字成詞的,因此對許多香港同學來說,很多字彙在拼讀起來都非常之相似,容易混淆攪亂。

以2013年卷三Task 4 Question 54為例,試卷要求的答案是 meditation room,但是假若你的答案寫了medication room,那麼你就要丟分了!兩個字看來相似,就只差第5個個英文字母不同,前者用t,後者用c,但兩字的意義分別就大了!meditation是默想或冥想的意思,而 medication就解作藥物。

7. 勇往直前

由於聆聽內容資料只會播放一次,假若你錯過了一些重要的資料,因而未能作答某一兩條題目,切忌蹉跎,趕快追上下一條題目,掌握相關的資訊好了,否則將會因小失大。

8. 精神奕奕

整份卷三的考核時間從9時15分開始至12時10分止,接近3小時。同學必須養足精神,才可應付;所以奪取高分的第一個竅門是應考前的一晚早睡,以養足精神。第二個竅門是應考時必須集中精神,方法是切記閉目聆聽,應該是睩大對眼,一邊聽,一邊寫。

