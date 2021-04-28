【DSE英文科】英文科開考前最後衝刺 中學校長分享卷三聆聽奪分錦囊八式

▲ 聖公會李求恩中學賴炳華校長結合past paper，分享卷三聆聽奪分錦囊八式。

DSE英文科開考在即，聖公會李求恩中學賴炳華校長結合past paper，分享卷三聆聽奪分錦囊八式。

1. 一眼關七

開考前先用數分鐘快速檢視整份試卷，瞥看題目類型、情景重點和data file內的資訊類型，這將會有助你掌握摘取聆聽內容的資料。

2. 耳聰手快

由於聆聽內容資料只會播放一次，所以同學仔應該提筆疾寫，把重點摘下，尤其需要注意以下類型的資料：國家名、地方名、日期、時間、人名、地址、電話號碼、重量、距離和銀碼等等，因為錯過擇取這些資料，就是「蘇州過後冇艇搭」，之後實在無從「估」起。

以2017年為例，當年便要考核同學在7個國家之中(Japan, Germany, Italy, The United States, The United Kingdom, France and the Soviet Union)，依據播放內容的指示，選取其中2個。

3. 虛實在胸

很多同學在摘取聆聽內容資料的時候，都有一個錯誤的觀念和做法，以為需要把播放的資料一字一句都記下來，才能把試卷做好，奪取高分，其實這是一個非常錯誤的概念。在我們日常的溝通裏，其實我們也無法一字一句地把朋友的說話重複一次，然而這並不影響我們有效的溝通，因為在英語的溝通裏，我們只需要注意說話人(speaker)所用的「內容詞彙」(content words) ，而無需過分注意那些「功能詞彙」(function words) 。

名詞(nouns) 、動詞(verbs) 、形容詞(adjectives) 和副詞(adverbs)便是我們所說的「內容詞彙」(content words) ；冠詞(articles) 和前置詞(prepositions) 等便是我們所說的「功能詞彙」(function words) ，他們在語句內的存在是為了讓有關的「語言表達」(utterances)合乎語法而已，一般而言，無需理會。

4. 切忌潦草

執筆作答的時候切忌字體潦草，不要以為草草串寫便可以蒙混過關。以2017年卷三Task 1 Question 12為例，試卷要求的答案是 banking，但是假若你的答案讓評卷員(marker) 不能準確分清楚你是在寫banking還是blanking，那你就不可能得到分數了！

5. 莫忘單位

單位是算分的，切勿忘記寫好。以2013年卷三Task 4 Question 43為例，試卷要求的答案是 43%，但是假若你的答案只寫43，而忘記寫%，那你又要失去分數了！

6. 字正意對

切勿串錯字！屬於「印歐語系」(Indo-European Language Family)的英語，是以拼音組字成詞的，因此對許多香港同學來說，很多字彙在拼讀起來都非常之相似，容易混淆攪亂。

以2013年卷三Task 4 Question 54為例，試卷要求的答案是 meditation room，但是假若你的答案寫了medication room，那麼你就要丟分了！兩個字看來相似，就只差第5個個英文字母不同，前者用t，後者用c，但兩字的意義分別就大了！meditation是默想或冥想的意思，而 medication就解作藥物。

7. 勇往直前

由於聆聽內容資料只會播放一次，假若你錯過了一些重要的資料，因而未能作答某一兩條題目，切忌蹉跎，趕快追上下一條題目，掌握相關的資訊好了，否則將會因小失大。

8. 精神奕奕

整份卷三的考核時間從9時15分開始至12時10分止，接近3小時。同學必須養足精神，才可應付；所以奪取高分的第一個竅門是應考前的一晚早睡，以養足精神。第二個竅門是應考時必須集中精神，方法是切記閉目聆聽，應該是睩大對眼，一邊聽，一邊寫。

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