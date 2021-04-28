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食衞局澄清疫苗氣泡措施與內地社會信用體系絕無關係　批評有報道評論刻意曲解事實

社會 15:23 2021/04/28

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食衞局澄清疫苗氣泡防疫措施與內地社會信用體系絕無關係，批評有報道評論刻意曲解事實。（經濟日報資料圖片）

港府明日起推出「疫苗氣泡」防疫措施，食衞局澄清以「疫苗氣泡」為基礎而放寬的社交距離措施，與內地的「社會信用體系」絕無關係，批評該等報道刻意曲解事實，表示極度遺憾；又強調有關言論意圖誤導市民，不利於現時全港同心抗疫，必須予以澄清，以正視聽。

食衞局表示，今日(28日)有評論將政府以「疫苗氣泡」為基礎而放寬的社交距離措施與內地的「社會信用體系」掛鉤，當局嚴正澄清，兩者絕無關係，對該等刻意曲解事實的報道，表示極度遺憾；強調政府昨日宣布的放寬社交距離措施，建基於本港增強的抗疫能力和穩步展開的政府疫苗接種計劃。

發言人又指，調節社交距離措施時，政府已考慮相關的感染風險，亦有公共衞生理據支持，目的是為回應各行各業和市民期望盡快恢復正常生活的訴求。隨着接種疫苗的人數增加，本港將逐步築起保護屏障，已接種疫苗的人士在疫苗保護下因而有條件可以安心回復正常生活。

發言人重申，有關言論意圖誤導市民，不利於現時全港同心抗疫，必須予以澄清，以正視聽。

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責任編輯：陳正怡

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