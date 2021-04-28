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【優良基因】「移動長城」姚明強大基因　10歲女兒近照曝光暴風抽高近1.7米

親子 16:25 2021/04/28

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「移動長城」姚明強大基因，10歲女兒近照曝光暴風抽高近1.7米。

有「移動長城」之稱的中國籃球協會主席姚明、身高2.26米，與同為籃球員、1.9米身高的妻子葉莉育有一名女兒，雖然姚明現時已經退休，但驚人的身高走在路上一眼便被人認出，而在身旁年僅10歲的女兒姚沁蕾身高同樣驚人，途人目測她的身高至少1.7米，身高與一般成年男子相約。

綜合內地媒體報道，有內地網民於上海一間星巴克咖啡店巧遇姚明與其女兒，儘管他們打扮低調，戴著口罩，但網民笑說，「身為資深星巴克氣氛組，真沒想到自己能有這一天」，姚明顯眼的身高讓人一眼認出。

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10歲已長至至少1.7米

有網民表示，姚明溫柔對待女兒，從相片可見，姚明在點餐時彎腰聽女兒說話，而10歲的姚沁蕾身高較女店員高，甚至與其他男性相約。另一片段可見，姚沁蕾高至姚明的心口。

姚沁蕾2010年5月出生於美國休斯頓，現年10歲，身高至少1.7米，同樣熱愛籃球的她遺傳「移動長城」姚明及媽媽葉莉的強大基因，網民看準她將會繼續長高。

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責任編輯：王明芳

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