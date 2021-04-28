【是夜屍了】《月光光心慌慌》班底製作　揭露猶太守靈習俗

▲ 《是夜屍了》

《月光光心慌慌》（Halloween）班底製作的《是夜屍了》(The Vigil )堪稱猶太版《驅魔人》（The Exorcist），揭露猶太恐怖守靈習俗，跟華人社會喪葬中的「守夜」傳統類似，卻不大相同。

正統猶太教（Orthodox Judaism）底下的分支「哈西迪猶太教」（Hasidic Judaism），有一個守靈習俗，就是死者於下葬前必須由同為哈西迪社區的成員陪侍在旁。

《月光光心慌慌》故事講一名專為亡者家庭提供守靈服務的男子（戴夫戴維斯飾），某夜突然收到一個守靈請求，即使中介人透露沒有人夠膽接，他卻因為豐厚待遇而不信邪地來到了亡者的大屋。他隨即遇到一系列不尋常的靈異事件，甚至引來殺身之禍…。

導演凱思湯瑪斯 (Keith Thomas)、與男主角戴夫戴維斯 (Dave Davis)分享此片點滴。

Keith：導演凱思湯瑪斯 Dave：男主角戴夫戴維斯

《是夜屍了》的靈感來源？

Keith：靈感來自兩方面：第一，我是狂熱的恐怖片迷，一直想拍這類型的電影。《是夜屍了》是我第一次執導的電影，所以我希望拍攝題材除了有新鮮感、夠新穎，也能與自己喜好有關。第二是我覺得：「哇！竟然沒人拍過守靈人恐怖片？」，既然還未有過真正的猶太恐怖片，那我就用猶太教以及看守屍體的守靈人做主題。落筆寫故事時，我心想，如果不想故事顯得粗糙愚蠢，劇本就要建基於猶太文化，以及強調角色的心理狀態。我在猶太文化中成長，大學畢業後在紐約的拉比學校讀書。雖然我不是拉比，但我在學校獲益良多，也對神話和神學產生了莫大興趣。當時我才知道守靈人要負責看守屍體，這個概念從此在我腦中揮之不去，我開始寫劇本時，發現沒人拍過守靈人，但明明這個設定用來拍恐怖片簡直綽綽有餘。因此，我投入所有學過的知識，使故事盡可能貼近真實，同時保留恐怖氣氛。

拍過程是怎樣？有特別難處理的場口嗎？

Keith：我認為Dave的演出非常出色，我們完全拍到了想要的鏡頭，拍攝極為順利，甚至沒有場景被剪走，所有片段都鉅細靡遺用在電影當中了。創作階段的挑戰反而更大，譬如開場有幕大屠殺的倒叙場口，我當初第一個想法是我們不能這樣拍，沒可能拍得出來，因為電影拍出來一定會比真實事件顯得廉價。

我絞盡腦汁思考，怎樣才能把這幕拍得有說服力，換句話說，就像要用筆墨形容非筆墨所能形容的事，實在太難了。

拍攝地點在新澤西州，我們無法拍到集中營，但卻要在視覺和聽覺上營造真實感，要準確捕捉氣氛，才能在20秒內展現角色的整個人生，試圖敍述曾經發生在某時某地的歷史。很多時當我們遭遇重大事件時，不一定能在當下了解清楚發生甚麼事，所有創傷都是後來才從記憶中浮現。

我認為這些創傷都扭曲變形了。對我來說，最困難的是如何透過這種心情來展現大屠殺的慘痛歷史。

Dave：這是我自《哈姆雷特》以來最困難的演出，不僅要應付多種語言，還要面對製作獨立電影的困難，以及在紐約嚴冬拍攝所帶來的挑戰，可幸過程中也充滿樂趣和美好回憶，因此很難說哪些場口是最困難。對我來說，最難的可能是拍攝完畢後怎樣放下角色吧。

經歷了一個半月的拍攝過程，故事和角色都已經紮根在我心中。花了多大努力投入，就要花多大力氣擺脫。某程度上，我在拍攝後患上了創傷後壓力症（Post-Traumatic Stress Disorder），只能在首次觀影前才搞得清楚自己是否真的恢復過來。這就是人處理創傷的經過，當我回看電影時，創傷伴隨各種回憶和情感像潮水般洶湧而來。

Keith：觀影時我也被情感所淹沒。這個電影項目非常困難，但與此同時，又極具意義。

拍這電影及整個過程對你們有何影響？

Keith：有幾個方面。首先，這次體驗難能可貴，讓我看到自己的創作躍上銀幕，栩栩如生，效果令人鼓舞，也顯示了團體合作的力量。

另外，過程中並非只有我專注去做對的事，而是集合了許多抱有相同熱情的人一起工作，讓我意識到這件事可以繼續擴展和成長，這也是寶貴的一課。最後，我認為當你想實現某些東西，或是看到它的潛力時，如果願意坦誠與人合作，事情就能昇華至更高層次。

Dave：拍完這部電影後，我有了全新體會。透過投入角色，我了解到他的經歷和掙扎，以及猶太民族所經歷的痛苦，也結識了許多優秀的人，他們每天都以自己的方式與家人連繫，讓我對自己的信仰和對猶太社群有新體會。我從主角雅科夫(Yakov)的性格中學到勇氣，相信這會對我有長久影響。

希望觀眾除害怕外，還能從電影中獲得甚麼訊息？

Keith：電影主題是關於創傷和怎樣克服它，我希望觀眾能對主角身同感受。創傷就像我們的靈魂墜入黑夜，然而我們不能從此深陷其中，而是要繼續向前邁步。

Dave：我希望這部電影能為人們發聲，讓人們了解他們本來並不熟悉的群體。也許有觀眾像你一樣有猶太血統，但卻不清楚布魯克林有這個猶太社群。我希望這部電影能為我們的美國同胞帶來光明，令生活在這片土地上的人團結一致。