【兩台大戰】曾志偉捧年青偶像撼ViuTV 　藝訓班真人騷化：似《全民造星》咁！

▲ 曾志偉今日出席TVB藝員訓練班記招，透露公司大計。

曾志偉回大台後招兵買馬，無綫《2021藝員及電視製作人員訓練班面試》今日（4月28日）在將軍澳電視城進行面試，約有1,800人遞交報名表格，當中年紀最細18歲，首輪面試約有1,200人出席參與幕前面試。

曾志偉今日率領TVB首席創意官王祖藍、訓練班主理人馬浚偉、助理總經理曾勵珍與樂易玲出席藝員訓練班面試，繼上次招募幕後人員有約700人面試，今次參加藝員面試人數更湧躍，逾千名面試者坐滿電視城一廠，場面墟冚。

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▲ 1800人報名《2021藝員及電視製作人員訓練班面試》，約1200人出席參與幕前面試。（東星圖片）

構思類似《全民造星》訓練班

志偉上台並向在場面試者透露大計，他表示TVB正計劃構思將藝訓班變作類似《全民造星》的真人騷，直訓練班學員的訓練過程。

他透露指：「由祖藍的創意下，現正構思將今年藝員訓練班，變成有如《全民造星》的真人騷，將訓練班學員變成演員的培訓過程呈現觀眾眼前。」

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志偉又笑道不一定選靚仔靚女，因為他和王祖藍都可以成演員：「最重要是對演藝有興趣，有信心、努力，對演藝忠誠，熱愛演戲。努力是必需，如果不勤力，縱使充滿藝術細胞，機會都會流失。」

台上王祖藍亦自嘲指自己都捱到今日，所以門檻並不高，向面試者打氣。

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祖藍：TVB訓練班歷史悠久

樂易玲在記招後向傳媒表示，去年已經有這個計劃，今年祖藍回巢，便跟他提議，而且TVB造星歷史已有50多年，故很有信心。

祖藍則表示籌備中的真人騷，跟《全民造星》會有不同，他指TVB訓練班歷史悠久，也是公司獨有文化，最重要可以創造更多就業機會。曾勵珍強調訓練班不是做騷，而是培訓學員有長遠發展。

主理訓練班的馬浚偉，相信公司投放不少資源，他會對學員作全方位訓練，當中有3個月理論課程及3個月實習，馬仔希望學員認真學習，珍惜機會。

至於志偉台上發言後則開現場，未有接受訪問。

同場加映：焦浩軒訪問