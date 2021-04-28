【強制檢測】港府至今進行逾287萬檢測陽性率0.15%　41次封區發現22宗確診

▲ 食衞局去年11月中推強制檢測至上周五(23日)，已進行逾287萬個病毒檢測，揪出4318個初步陽性個案，陽性率為0.15%。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐逾1年，食衞局去年11月中推強制檢測至上周五(23日)，已進行逾287萬個病毒檢測，揪出4318個初步陽性個案，陽性率為0.15%，並已發197張強制檢測公告，及向未有遵從檢測者發出逾200張額罰款通知書；而今年初至上周五至今已封區41次，3.7萬人次接受檢測，揪出22人確診，同時亦有40人未有遵從檢測而遭罰款。

食衞局局長陳肇始回覆立法會議員李慧琼提問，提到去年11月15日起推強制檢測，至上周五(23日)已進行逾287個「須檢必檢」病毒檢測，當中4,318個初步陽性樣本，陽性比率0.15%。

而自首次引用《第599J章》強制檢測公告後，至上周五亦共出197張公告，30次突擊檢查執法行動中，總共向不遵守強制檢測公告的市民發出超過200張定額罰款5,000元通知書。

當局同時自今年1月23日至上周五已封區41次，有約37,000人次接受檢測，當中發現22宗確診個案；並於區域內執法確認區內人士完成檢測，行動中總共向不遵守強制檢測公告的市民發出約40張定額罰款5,000元通知書。

陳肇始亦特別提及，4月16日的限制與檢測宣告行動，涉及大廈當時發現一宗初步顯示涉及N501Y變種病毒株的確診個案，衞生防護中心認為必須採取審慎的感染控制措施，故受限區域內整座大廈的所有居民在檢測行動後，將沒有病徵的住戶送往檢疫中心進行強制檢疫，以阻截N501Y變種病毒株擴散的潛在風險。

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責任編輯：陳正怡