懲教署指去年日均還押在囚人口近2,000人　創近10年歷史新高

▲ 懲教署指由於因社會事件被拘捕的個案陸續進入司法程序，還押在囚人士的數目有所增加。(資料圖片)

懲教署今日（28日）發表2020年工作回顧，由於因社會事件被拘捕的個案陸續進入司法程序，還押在囚人士的數目有所增加，每日平均還押在囚人口於去年創下近10年的歷史新高，由2011年的1,436人上升至2020年的1,962人，增加37%。2020年單日還押人數最高達2,195人，較2011年的1,582人多613人。署方預期相關數字在今年會持續高企及進一步上升。



署方指，由於在2020年上半年疫情嚴峻，案件審理工作受到影響，間接令2020年全年收納入懲教院所的人次較2019年減少，由14,224人次下跌至11,967人次，減少16%。院所每日平均在囚人口亦由2019年的7,737人下跌11%至2020年6,902人，每日平均收容率為62%。



21歲或以上的男性還押在囚人口的升幅最大，由2011年每日平均1,023人上升至2020年的1,521人，增加49%。其次為21歲或以上的女性還押在囚人口，由2011年每日平均234人上升至2020年的281人，增加20%。由於21歲或以上還押在囚人士的數目大增，對荔枝角收押所和大欖女懲教所造成極大壓力，該兩院所的在囚人口超逾其收容額的情況頻密出現。署方已即時作出應對，並有秩序地按計劃分批將部分還押在囚人士分別轉移至赤柱監獄及羅湖懲教所收押。



2020年涉及「反修例」事件相關的暴力或違法罪行而收納入懲教院所的人次達422次。當中181次屬服刑人士，而其餘的241次屬還押候審人士。該422人次中，269次(64%)為21歲或以上人士，包括135次屬服刑人士及134次屬還押人士；及153次(36%)為未滿21歲人士，包括46次屬服刑人士及107次屬還押人士。涉及干犯罪行包括非法集結、管有攻擊性武器、縱火及參與暴動等。

懲教院所收納了134名高保安風險人士（即甲類在囚人士），當中55名為還押人士，較二○一九年的43人多12人。在這些高保安風險人士中，因「反修例」事件干犯罪行而須服刑有2人，而被還押候審則有12人。

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記者：蘇文軒