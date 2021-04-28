【送別外傭】港媽一家不捨工作9年姐姐退休　難忘女兒生病印傭半夜餵藥照顧

▲ 工作9年多的印傭退休回鄉，港媽KC一家不捨送機。

有說僱主遇上好外傭猶如中六合彩，疫情下外傭難求，想找到好姐姐實在難上加難。港媽KC近日在社交媒體分享，工作9年多的印傭退休回鄉，一家四口去送機。她的一對子女可說是印傭幫手由細湊到大，小朋友與姐姐分離當然難過，媽媽也捨不得這位好助手，但明白沒有東西比與家人團聚更重要。

港媽KC周日（25日）於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文稱，工作9年多的印傭姐姐當日回印尼，「小朋友好唔捨得，我也唔捨得」，她盼望姐姐日後生活安穩及健康快樂。從相片可見，她的一對年幼子女在機場不捨送別姐姐，兩個小朋友攬著姐姐道別，姐姐亦雙手環抱少主，彼此面露傷感之情。

抱兒去廁所 半夜餵女食藥

KC接受TOPick訪問時表示，兒子現年11歲，女兒則是8歲，印傭在兒子2歲多時開始在她家工作，而女兒自出世後就由她照顧至今，因此感情特別深厚。她感恩姐姐好愛錫兩個小朋友，難忘她的暖心舉動︰

我最記得佢在哥哥兩歲幾時來，佢教哥哥去廁所大大（大便），就是在廁所抱實佢，陪住佢完事，令哥哥不再害怕。妹妹唔舒服時，佢會半夜餵食藥和飲水。

她現在不時回想姐姐以前湊兩兄妹的經歷，坦言「真係好唔捨得，特別係兩個小朋友」。姐姐負責日常清潔、煮飯，工作表現尚算不錯，KC與丈夫對外傭的要求不太高，最緊要先照顧好兩個小朋友。姐姐離鄉別井來打工，夫婦對她亦很包容︰

我哋從來無鬧過佢，如果佢做錯事或者唔記得做，我哋會提醒佢。

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彼此尊重維繫僱傭關係

51歲的印傭已是婆婆級，有一個女兒及兩個分別6歲和3歲的孫女。KC提及印傭的女兒早年結婚，他們買禮物給印傭帶回鄉送給女兒，而姐姐每次回印尼，他們都會多給對方數千元，讓她買東西孝敬自己父母。多年來，他們以尊重來維繫僱傭關係︰

我們尊重她的信仰，容許她每天進行3至4次拜神，也會買一些她喜歡的食物給她。

印傭並非每次合約完結都回印尼，如果她不回鄉，KC一家就會與她去澳門玩。她在第四張合約時，已表明再做一年就回印尼，結果到第五張合約做完一年多才退休，回去照顧父母，也湊孫享福。全家人都捨不得姐姐，KC的女兒喊了很久，媽媽也哭起來︰

雖然我好唔捨得佢走，但冇嘢重要過同屋企人團聚。

幸好姐姐去年介紹了一位朋友來工作，二人交接順利，KC有感新姐姐暫時工作表現不錯。印傭姐姐到達耶加達後，也跟他們一家視像通話報平安，KC祝願她在當地完成5天隔離後可以順利回家。

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記者︰駱秀玲