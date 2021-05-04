【公立醫院】醫管局「覆配易」助監察長期病患服藥情況　奪傑出團隊獎

▲ 「覆配易」團隊獲2021年度醫管局傑出團隊。（陳靜儀攝）

不少公立醫院病人的覆診期長，每次會獲發長達數個月份量的藥物。為提升藥物安全，威爾斯親王醫院及屯門醫院早於3年前推行「覆配易」先導計劃，為60歲以上且需持續服藥的內科門診病人分階段覆配藥物。「覆配易」團隊今年更獲得醫管局的「傑出團隊獎」，成員指計劃需跨部門合作，凡事以病人為本，坦言一切得來不易。

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「覆配易」計劃之下，醫生會為病人先分派介乎8至16星期的一半藥物，在服完藥物前一至兩周，藥劑師會再評估病人情況，如病情穩定可再配同樣藥物，否則或需要為病人轉換，以確保藥物適合病人病情。病人在領取藥物前的數天亦會收到話音或短訊提示取藥。「覆配易」設有專門櫃位取藥，藥劑部會預早準備病人的藥物，放入配置有條碼及藍牙電子標籤顯示燈裝置的藥物袋或藥物箱內，病人或其照顧者可以憑藥單取藥，免卻每次排隊等候取藥的時間。

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團隊今年獲得醫管局「傑出團隊獎」，成員之一的醫管局總藥劑師辦事處總藥劑師李成章表示，覆配易有助減少內科病人浪費藥物、食錯藥，以及適時評估藥物成效。

以往有部分病人在覆診期間，因病情轉變而入院，需服用新配的藥物，出院後或會混淆早前已分配的藥物，出現食錯藥情況。

醫管局總藥劑師辦事處高級藥劑師顏文珊稱，計劃需跨部門合作，凡事以病人為本，起初擔心病人會不理解分開取藥的原因，但在藥劑師與醫生跟病人解釋後，亦得到不少良好的反應，部分人更感謝這個服務，令他們用藥時更加放心。此外，藥劑師在得到醫生的信任後，亦可以直接與病人溝通，得到更多臨床工作經驗。

沙田醫院內科及老人科顧問醫生馬漢明表示，計劃是跨專業的合作，坦言是「舉腳贊成」，因藥劑師除了分擔醫生工作外，病人在用藥方面亦得到更細心的照料。另外，有過百間院舍參與計劃，院舍職員可以一次過取藥，亦可避免了院舍儲存過多藥物。

「覆配易」計劃於2018年初在威爾斯親王醫院及屯門醫院展開，目的是會為60歲以上、需持續服食5種藥物，以及覆診期長達16周或以上的內科門診人士提供服務，計劃至上月初已擴展至9間醫院，服務逾3.7萬人，配近7.2萬張藥單，料今年度再擴展至明愛、瑪麗及聯合醫院。

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記者：郭詩詩