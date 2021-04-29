【家常便飯】沙尖魚味道鮮美無腥味刺少　美食作家教整蒜香沙尖魚

▲ 沙尖魚味道鮮美無腥味刺少，美食作家教整蒜香沙尖魚。

香港街市的魚類品種很多，其中的青鶴、水針、竹籤、狗肚魚、皇姑、公魚、鳳尾魚和沙尖魚等都是大海小魚，且都適宜香煎或酥炸。

近日見街市的冰鮮魚檔，有很多大大小小的沙尖魚。沙尖又名沙錐、沙鑽、沙鮻、多鱗鱚，英文名是Sand borer，屬沙鮻科。沙尖魚經常成群出現，是最常見的網捕海魚之一，盛產於亞洲及西太平洋海域，中國沿海地域出產很多，特別是廣東省西部陽江和湛江等地。香港市場上的沙尖魚，主要來自粵西、泰國和越南。

沙尖魚在日本叫做Kisu，日本吃沙尖的方法有天婦羅、昆布漬和醋漬等，是做傳統江戶前漬物壽司的貴價魚之一。沙尖魚從前盛產於東京灣的淺水海域，是自古垂釣愛好者的恩物。2011年，日本東北部海域發生九級地震，並引發了宮城和福島海岸的海嘯，海產業受到嚴重破壞和汚染，東京灣的小鱗沙鑽已瀕臨絕迹，也令消費者卻步。

沙尖魚體形細長，味道鮮美，無腥味、刺少，可作冷吃的潮式魚飯，但我覺得最適宜煎炸，炸至骨酥，香脆無比。今天介紹的菜式是蒜香沙尖，即蒜油酥炸沙尖魚。

做法：

沙尖魚1斤（大約有4條），洗淨瀝乾，用蒜蓉、鹽1茶匙和胡椒粉1茶匙抹勻，醃15至20分鐘。

蒜頭5瓣去衣，其中3瓣切片，其餘剁成蒜蓉，備用。

中火燒熱油，放下蒜片炸至脆身，取出蒜片。

放入沙尖魚在蒜油中炸至金黃，取出放在吸油紙上瀝油。

把魚移至碟中，放上炸過的蒜片，放半個檸檬在碟邊。吃時把半個檸檬的汁榨出滴在魚上。

炸過沙尖魚的油，由於沙尖魚腥味少，加上有蒜味可辟腥，可以留作他用。

全文刊於《經濟日報》專欄「陳家厨坊」，原題為「蒜香沙尖魚」。

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