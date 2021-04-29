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【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子

娛樂 17:57 2021/04/29

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《尋秦記》滕翼項少龍相隔廿年再續兄弟情。

相隔20年，TVB經典劇《尋秦記》以電影版回歸，將於今年內上映。身為老闆兼演員的古天樂邀來《尋秦記》原班人馬演出，當中包括演項少龍老友「滕翼」的黃文標也將在電影版現身。

在當年劇集《尋秦記》內，黃文標飾演的滕翼，是首個相信項少龍（古天樂飾）來自未來，二人在劇中更是出生入死的好兄弟。黃文標接受TOPick專訪稱，原來「滕翼」差點無緣回歸。

【尋秦記】滕翼+項少龍相隔廿年再續兄弟情　黃文標轉行賣魚對演戲仍具熱誠

《尋秦記》電影版最初在影視娛樂博覽開記招，當時沒有份兒的黃文標坦言有點失落。

古天樂重舊情

在2019年，《尋秦記》最初在香港影視娛樂博覽舉行記招宣布開拍電影版，一眾演員當年電視版演員出席記招，可是當時卻不見黃文標的身影。

他表示自己的角色在後期才被確定：「聽幕後說，我的角色在第10稿才有。因為最初記招是沒有我的，直到他們找我，希望我騰出時間到貴洲開工，中間沒有戲份也會負責機票讓你回香港。」

《尋秦記》是TVB經典劇。（網上圖片）

黃文標坦言曾有失落的感覺：「當初看到記招的確有點失落，會覺得『又說原班人馬，為什麼沒有我？』，到收到電話真的很開心，古生仍記得我。」

身為老闆的古天樂對於劇裡的配角亦非常看重，才能延續項少龍和滕翼的兄弟情：「我相信古生一定會得滕翼此角色。因為《尋秦記》中滕翼和項少龍是結拜兄弟，但問題在於預算、戲劇元素需不需要這些角色，最後原來是需要的。」

黃文標曾因被遺忘而失落。（湯炳強 攝影）

【尋秦記】相隔20年經典角色再現大銀幕　古天樂+林峯凍齡對決【有片】

古天樂宣萱超細

自劇集《尋秦記》拍攝完畢，黃文標和當中很多演員也沒有再合作，所以20後能夠再聚在一起，覺得真的是一種緣分：「《尋秦記》電影版是延續電視版的故事，很開心自己有份參與。」

黃文標在《尋秦記》飾演滕翼。（網上圖片）

由於貴洲的天氣變化很大，早晚溫差也十分大，甚至乎一天會有四季的天氣。有次外景黃文標只帶了一件薄外套，到達山區後變得非常寒冷，宣萱和郭羨妮已經抱著熱水袋。

所有人看到衣著單薄的黃文標，紛紛「送暖」：「當大家試走位時，宣萱看到我這樣，便將自己的熱水袋給我，飾演古生兒子的演員更搭著我，給我取暖。」

後來古天樂看到這個情況，知道黃文標沒有帶衣服便叫助手拿衣服給他，令黃文標感到非常窩心：「大家像一家人的感覺。」

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古天樂零架子

當年拍劇集版《尋秦記》時，古天樂是影視界冒起的小生，但也未至於是超級天皇巨星。到了現在，古天樂不但是巨星，更是擁有電影公司、經理人公司等的娛樂大亨，由昔日古仔變古生甚至古老闆。

但雖然古天樂既是《尋秦記》男主角兼老細，黃文標卻大讚對方親民無架子：「我自己分得很清楚，看到他一定叫老闆。但他跟我說過很多次，叫他『古仔』便行。」「項少龍」古天樂戲內戲外，都沒有忘記兄弟「滕翼」黃文標。

同場加映：陳勉良訪問

場地：西貢新通記海鮮酒家

記者：鄭嘉瑤

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