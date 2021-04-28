【惡頂奶奶】收錢幫新抱坐月疑嫌棄生女　奶奶煮頹廢地獄餐︰白飯+蛋

▲ 台灣一名新手媽媽付錢給奶奶做自己的陪月，卻換來地獄坐月餐，令她感到崩潰。

媽媽產後需坐月養好身子，但台灣一名新手媽媽抱怨，奶奶自告奮勇做她的陪月，卻疑似嫌棄她誕女，收了她的錢卻頹廢煮出地獄坐月餐，每天早餐更只有白飯加荷包蛋，其餘也是非常油膩和過鹹的食物，奶奶還賦閒在家無所事事，但在兒子面前卻扮慘扮忙，令新抱非常激氣。

該名新抱在facebook專頁「靠北婆婆2.0」投稿分享道，自己剛誕下第一胎，在得知懷孕時，奶奶就自告奮勇提出幫手做陪月，新抱就利用爸爸資助請陪月的費用，託老公轉交奶奶買餸用。

在新抱誕下女兒後，奶奶按承諾幫新抱坐月。豈料，奶奶為新抱炮製的坐月餐不但三餐不定，每天早上更只有一大碗白飯加一隻荷包蛋，以及一鍋麻油雞，若她吃不完會被奶奶冷言冷語。

我不知道妳愛吃甚麼，妳媽比較知道妳愛吃甚麼，因為妳們是母女啦！

只愛煮老爺喜歡的油膩餸

此外，奶奶煮的其他餸菜根本不是坐月吃的，她更專煮老爺愛吃的菜，例如筍子滷肉，每道菜都是又油又鹹，中藥補湯更完全沒有。而且奶奶除煮飯外，就賦閒在家，不會洗碗及幫手湊孫，但背後就呻為新抱坐月辛苦到捱病了。

有次奶奶身體不舒服，新抱和兒子有勸她回家休息，遭奶奶拒絕，在兒子上班後，卻聯絡大兒子、即新抱的大伯帶她去看醫生，之後大伯斥責新抱不孝順，連累奶奶捱病。

促新抱盡快追仔

新抱又提到，奶奶常會將買來的菜帶返自己家，令她沒有食物可吃，只能捱餓等老公中午買便當給她吃，甚至連她的母親到訪時，雪櫃都沒有食材可煮。奶奶還在親家面前說，希望新抱繼續追仔︰「再繼續生，看有沒有辦法生男生。」種種行徑令新抱無法忍受。

人前總是裝著一副好奶奶的樣子，背後卻捅了妳好幾刀。

網民︰婆媳最好保持距離

帖文一出，網民都替新抱不值，直言奶奶的行徑令人生氣，勸兩婆媳最好保持距離，「否則日子很難過」！點擊圖片即睇網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

同場加映︰「絕世好奶奶」盧宛茵專訪

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳