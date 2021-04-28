【廚房內幕】美國Subway員工抖音曝光牛肉+吞拿魚製作過程　

▲ 美國Subway員工曝光食物製作過程。

最近金有多間餐廳員工公開廚房內幕，美國德州就有一名聲稱在Subway工作的網民，拍片曝光牛肉餡料及吞拿魚製作過程，有網民看過影片後，表示牛肉餡外觀令人聯想起狗糧，有人直言：「不想知這麼多」。

一名在美國德州Subway工作的網民，在TikTok帳戶上發布影片。片中可見他將一大包袋裝啡色肉塊打開，再用戴着手套的手將肉塊取出，拆解成牛肉碎，並放入容器。

除了牛肉餡之外，他又公開製作吞拿魚的過程。首先，他將一袋吞拿魚碎倒在容器內，再加入大量沙律醬混合吞拿魚，並用雙手攪勻。

點擊下圖睇製作過程：

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影片曝光至今，瀏覽次數已突破800萬次，並引起大批網民熱烈討論。有網民看後感不適：「我只想好好食飯，不想知道裡面是甚麼」、「看起來跟狗糧無分別」也有人並不感意外：「還是一樣好吃啊」、「所以呢？我最愛仍是牛堡，會照吃。」

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責任編輯：羅嘉欣