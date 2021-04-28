  • 26°C
香港時間 : 2021428日 (週三) 18:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【廚房內幕】美國Subway員工抖音曝光牛肉+吞拿魚製作過程　

食用安全 17:48 2021/04/28

分享：

熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

美國Subway員工曝光食物製作過程。

最近金有多間餐廳員工公開廚房內幕，美國德州就有一名聲稱在Subway工作的網民，拍片曝光牛肉餡料及吞拿魚製作過程，有網民看過影片後，表示牛肉餡外觀令人聯想起狗糧，有人直言：「不想知這麼多」。

一名在美國德州Subway工作的網民，在TikTok帳戶上發布影片。片中可見他將一大包袋裝啡色肉塊打開，再用戴着手套的手將肉塊取出，拆解成牛肉碎，並放入容器。

除了牛肉餡之外，他又公開製作吞拿魚的過程。首先，他將一袋吞拿魚碎倒在容器內，再加入大量沙律醬混合吞拿魚，並用雙手攪勻。

點擊下圖睇製作過程：

    點擊圖片放大
    +11
    +10

影片曝光至今，瀏覽次數已突破800萬次，並引起大批網民熱烈討論。有網民看後感不適：「我只想好好食飯，不想知道裡面是甚麼」、「看起來跟狗糧無分別」也有人並不感意外：「還是一樣好吃啊」、「所以呢？我最愛仍是牛堡，會照吃。」

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

清潔雪糕機｜外國麥旋風雪糕機內部曝光　麥當勞員工清理到懷疑人生
12:24 2021/02/16
清潔雪糕機｜外國麥旋風雪糕機內部曝光　麥當勞員工清理到懷疑人生
食用安全 健康問題 牛肉 網絡熱話 抖音 美國

最高瀏覽

【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
16:23 2021/04/26
【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
【無性婚姻】妻婚後半年揭老公是同志圖改變性向　誕2孩後獨守空房8年︰我輸了
16:53 2021/04/27
【無性婚姻】妻婚後半年揭老公是同志圖改變性向　誕2孩後獨守空房8年︰我輸了
【嬰兒產瘤】初生孫女頭仔超長祖母急求問　醫生淡定回應︰趕快拍照
10:42 2021/04/27
【嬰兒產瘤】初生孫女頭仔超長祖母急求問　醫生淡定回應︰趕快拍照