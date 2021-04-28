桂綸鎂新作《腿》獲金馬獎4項大獎提名　導演張耀升改編母親找亡夫截肢感人故事

▲ 桂綸鎂主演電影新作《腿》。

高先台灣三寶最終回《腿》在第57屆金馬獎榮獲4項大獎提名，包括最佳女主角—桂綸鎂、最佳男配角—張少懷、最佳原著劇本及最佳造型設計。影片本來在去年12月在香港上映，可是因為疫情而延期，在明天（4月29日）終於可以在香港正式公映。

由《陽光普照》導演鍾孟宏擔任監製及攝影、編劇張耀升首任長片導演的《腿》，讓金馬影后桂綸鎂與陽光型男楊祐寧首度化身大銀幕情侶檔的愛情荒謬喜劇電影《腿》，用一段充滿黑色幽默的尋腿之旅描繪愛情的模樣。

導演張耀升表示：「《腿》是隻愛情旋風腿，黑色幽默不少，儘管桂綸鎂在一路的找腿過程潑辣、凶悍、難纏，這卻是她最深情的告別。」

每個人在人生旅程中會慢慢學會妥協，最後常常都成了自己不喜歡的樣子，導演說：「只有某個人願意為你找回原來的樣子，而那個人一定不只很愛你，是非常非常非常愛你。」

首次執導長片的張耀升說，影片以父母的真實故事為藍本：「我媽在父親過世後千辛萬苦把他的截肢找回來的真實故事。她堅毅不拔絕不妥協的態度在當年是所有人的惡夢。」

不過他表示20年後改編這故事，時間造成距離，而距離帶來新觀點：「幽默摻入黑色，劇本寫著寫著，裡面的文字自己都笑了，成為黑幽幽閃亮亮，出乎我意料的愛情故事。」