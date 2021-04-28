【生仔作孽】學校職場屢被欺凌嘆似遭天譴　醜樣網民勸︰顏值低別生孩子

▲ 台灣一名網民有感因醜樣而由細到大被欺凌，勸告顏值低不要生育害了孩子。

外貌美醜左右人的一世？有名台灣網民自稱長得奇醜無比，疑因長相在學校職場屢被欺凌，他有感而發並在網絡分享「勸世文」，呼籲家長如果自己不是靚仔靚女，不要生育孩子，否則毀了孩子，醜小孩像他會一直過悲慘生活。有關帖文引起網民熱議。

醜父母生孩子是作孽？

有名網民以匿名在facebook群組「匿名公社」發佈一篇「勸世文」，他指自己是醜八怪，以自身的經歷叫別人在計劃生育前，要考慮自己的長相，如果不是有良好的外貌，可能生的小朋友長相會差，小朋友就會很坎坷。

我建議現在的男女朋友或夫妻檔，如果你們長得不怎麼樣，拜託就別生小孩了，你們會毀了這個孩子！

自嘲醜得遭天譴

該網民的言論不是無中生有，他指出自己跟父母就是例子，他自嘲可能是承受了父母年輕時造的孽，所以長很醜，「醜的跟遭天譴似的，只是他們做愛的副產物」。在學校職場不斷被欺凌，他推斷亦是因為醜樣所致而被排擠。

開學第一天班上同學初次見面，第二天開始被閒言閒語，第一個禮拜我被全班排擠……

健身減肥亦無效

他曾經以為可後天努力改變命運，曾健身減肥，也試過主動認識朋友，如玩交友軟體或多參加同事聚會，結果換來很差的經歷。玩app有100%遇到詐騙或做保險的，而同事就一樣排擠他，他已自我放棄︰

怎麼努力到頭來還是「臉」的問題，別跟我講個性，一個個性再好、心態健全的人，長期因為長相被霸凌，個性也會改變的，心態也是！

他最後重申，別讓自己的孩子輸在起跑點，如果自己沒有長得很好看，就拜託別生小孩了。

網民鼓勵有自信外在由心出發

樓主字裡行間盡是失望，有很多網民好奇發帖網民長得有多醜，究竟醜程度如何影響他的一生，是否化妝、衣著打扮都無法挽救？他只回應沒見過有人比他醜。有網民替他的父母感痛心，被孩子埋怨生下來。另有人分享類似的經歷，鼓勵他要建立自信，外在由心出發。點擊圖看更多留言︰

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責任編輯：王明芳