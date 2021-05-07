【TOPick親子比賽】送給爸媽的禮物 │ 獎品送你香港迪士尼樂園門票、LC花花煲及護脊書包 │ 立即參加
【參加即獎】送威露士自動泡沫洗手液機 (母親節特別版)(價值$239.9)
母親節及父親節就到，各位爸爸媽媽都辛苦喇!
即使工作及育兒辛苦, 但子女送的一幅畫、一支花或是一張心意卡，都定必感動倍分！
為表示致敬，TOPick向各位爸媽獻上小禮物：【TOPick親子活動 - 送給爸媽的禮物】幫你記錄低當下的甜蜜喜悅，締造出專屬你倆的溫馨親子時刻！
【參加即獎】人人有份：威露士自動泡沫洗手液機 (母親節特別版)(價值$239.9), 簡單幾個步驟贏走豐富獎品，請踴躍參加!
更多豐富獎品：
【最具人氣獎】獎品包括：香港迪士尼樂園門票、Le Creuset花形琺瑯鑄鐵鍋(價值約$1,300)及MoonRock護脊書包(價值$880)
【最多SHARE獎】：SmarTech“Ion Air”迷你HEPA負離子空氣淨化機(價值$498)
遞交作品：
- 4-5張親子溫馨時刻相片(建議：禮物照片、親子合照、子女製作或揀選禮物過程照片、爸媽收到禮物時的照片等)
- 「送給爸媽的禮物」介紹 (可遞交照片/影片, 禮物種類及形式不拘)
- 爸媽心聲/子女送給爸媽的說話/小朋友製作或揀選此禮物的原因 (50-80字文字簡介)
參加資格：一對親子(一位爸爸/媽媽 及 一名12歲或以下子女)
遞交資料：1) 4-5張相片 及 2)一段50-80字爸媽心聲/子女送給爸媽的說話 (詳情請參閱「遞交作品」)
遞交方式：網上表格
活動期間：2021年5月7日-6月27日
招募截止：2021年6月24日晚上23時59分59秒
活動截止：2021年6月27日晚上23時59分59秒
公佈得獎：2021年6月30日
得獎名單：TOPick小學試題區 (按此)
評審準則：請參閱下表
獎項與獎品：請參閱下表
|獎項
|名額
|獎品
|【參加即獎】
|人人有獎
|威露士自動泡沫洗手液機 (母親節特別版)(價值$239.9)
|【最具人氣獎】
(幼稚園組別)
|3位
(活動期間文章獲最高點擊次數的首3名參加者，獲選標準是參照網站Google統計數據計算)
做法請參閱以下教學圖
|冠軍: 香港迪士尼樂園一日標準門票2張
亞軍: Le Creuset 花形琺瑯鑄鐵鍋(16厘米)(薰衣草紫色)(價值$1,300)一個
季軍: MoonRock 護脊書包(價值$880)一個
|【最具人氣獎】
(小學組別)
|3位
(活動期間文章獲最高點擊次數的首3名參加者，獲選標準是參照網站Google統計數據計算)
做法請參閱以下教學圖
|冠軍: 香港迪士尼樂園一日標準門票2張
亞軍: Le Creuset 花形琺瑯鑄鐵鍋(16厘米)(薰衣草紫色)(價值$1,300)一個
季軍: MoonRock 護脊書包(價值$880)一個
|【最多SHARE獎】
|3位
(活動期間獲最多分享次數的首3名參加者，獲選標準請參照下方條款及細則)
做法請參閱以下教學圖
|SmarTech“Ion Air”迷你HEPA負離子空氣淨化機(價值$498)一部
網頁版分享教學：(例子)
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手機版分享教學：(例子)
步驟1：按參加者比賽文章(文末)分享按鈕
步驟2：按FB分享按鈕，並分享到自己FB上
獎品參考圖片：
【星媽收禮】 張慧儀感動獲養子送拼圖畫 袁靚靚+呂慧儀收愛兒手作禮物甜到漏
TOPick hketTV《湊得輕鬆啲》匯聚親子育兒專家及名校校長坐鎮，與爸媽同行「湊得輕鬆啲」
如有問題，歡迎查詢
電郵 (直接按👉👉👉) topick.mktg@hket.com
Whatsapp (直接按👉👉👉) 60528037
條款及細則：
-活動日期為2021年5月7日-6月27日晚上11時59分59秒，遞交者必須交齊所有參加資料方為成功參加，以官方收到的時間為準。
-參加者必須為親子關係，一位爸爸/媽媽 及 一名12歲或以下的子女。
-參加者必須遞交正確個人聯絡資料，以便通知及聯絡領獎事宜。
-每對親子只限參加一次，重複參加或參加資料不齊全將不計算。
-參賽相片必須屬於參加者本人, 每張相片只限使用一次，遞交相片中必須最少一張禮品照及一張親子合照。
-相片不涉及任何侵權、色情、暴力、歧視、侮辱或任何敏感或不法成份。如有違規，TOPick有權取消有關相片/參加者資格。
-TOPick保留使用所有參賽相片作宣傳此活動之權利, 參賽相片有機會被TOPick刊登及報導是次活動花絮。
-參加者成功遞交後7個工作天內將收到電郵確認成功參賽。
-得獎者將於得獎名單公佈後收到TOPick電郵通知領獎詳情。
-獎品使用詳情及期限請參閱獎品兌換信, 一切使用條款以兌換信內容為準, 不接受挑選、更換、更改或升級，如有遺失或逾期，TOPick將不會補發。
-【最具人氣獎】獲選標準是根本網站Google統計數據計算, 在比賽期內在TOPick網站，幼稚園組別及小學組別各選3位(參加者)文章獲最高點擊收看次數。
-【最多SHARE獎】獲選標準是於比賽期內, 首3篇(參加者)文章獲最多FB分享次數*的參賽文章。(<<<請參閱文章內的教學圖指示)
*分享次數計算：須於比賽期內到TOPick網站，按參賽文章內的FB分享按鈕，並分享到FB的次數作準。
- 如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。