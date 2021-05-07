母親節及父親節就到，各位爸爸媽媽都辛苦喇!

即使工作及育兒辛苦, 但子女送的一幅畫、一支花或是一張心意卡，都定必感動倍分！

為表示致敬，TOPick向各位爸媽獻上小禮物：【TOPick親子活動 - 送給爸媽的禮物】幫你記錄低當下的甜蜜喜悅，締造出專屬你倆的溫馨親子時刻！

【參加即獎】人人有份：威露士自動泡沫洗手液機 (母親節特別版)(價值$239.9), 簡單幾個步驟贏走豐富獎品，請踴躍參加!



更多豐富獎品 ：

【最具人氣獎】獎品包括：香港迪士尼樂園門票、Le Creuset花形琺瑯鑄鐵鍋(價值約$1,300)及MoonRock護脊書包(價值$880)

【最多SHARE獎】：SmarTech“Ion Air”迷你HEPA負離子空氣淨化機(價值$498)

遞交作品：

4-5張親子溫馨時刻相片(建議：禮物照片、親子合照、子女製作或揀選禮物過程照片、爸媽收到禮物時的照片等)

「送給爸媽的禮物」介紹 (可遞交照片/影片, 禮物種類及形式不拘)

爸媽心聲/子女送給爸媽的說話/小朋友製作或揀選此禮物的原因 (50-80字文字簡介)

參加資格：一對親子(一位爸爸/媽媽 及 一名12歲或以下子女)

遞交資料：1) 4-5張相片 及 2)一段50-80字爸媽心聲/子女送給爸媽的說話 (詳情請參閱「遞交作品」)

遞交方式：網上表格

活動期間：2021年5月7日-6月27日

招募截止：2021年6月24日晚上23時59分59秒

活動截止：2021年6月27日晚上23時59分59秒

公佈得獎：2021年6月30日

得獎名單：TOPick小學試題區 (按此)

評審準則：請參閱下表

獎項與獎品：請參閱下表

獎項 名額 獎品 【參加即獎】 人人有獎 威露士自動泡沫洗手液機 (母親節特別版)(價值$239.9) 【最具人氣獎】

(幼稚園組別) 3位

(活動期間文章獲最高點擊次數的首3名參加者，獲選標準是參照網站Google統計數據計算)

做法請參閱以下教學圖 冠軍: 香港迪士尼樂園一日標準門票2張

亞軍: Le Creuset 花形琺瑯鑄鐵鍋(16厘米)(薰衣草紫色)(價值$1,300)一個

季軍: MoonRock 護脊書包(價值$880)一個 【最具人氣獎】

(小學組別) 3位

(活動期間文章獲最高點擊次數的首3名參加者，獲選標準是參照網站Google統計數據計算)

做法請參閱以下教學圖 冠軍: 香港迪士尼樂園一日標準門票2張

亞軍: Le Creuset 花形琺瑯鑄鐵鍋(16厘米)(薰衣草紫色)(價值$1,300)一個

季軍: MoonRock 護脊書包(價值$880)一個 【最多SHARE獎】 3位

(活動期間獲最多分享次數的首3名參加者，獲選標準請參照下方條款及細則)

做法請參閱以下教學圖 SmarTech“Ion Air”迷你HEPA負離子空氣淨化機(價值$498)一部

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步驟1：按參加者比賽文章(文末)分享按鈕

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獎品參考圖片：

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如有問題，歡迎查詢

電郵 (直接按👉👉👉) topick.mktg@hket.com

Whatsapp (直接按👉👉👉) 60528037



條款及細則：

-活動日期為2021年5月7日-6月27日晚上11時59分59秒，遞交者必須交齊所有參加資料方為成功參加，以官方收到的時間為準。

-參加者必須為親子關係，一位爸爸/媽媽 及 一名12歲或以下的子女。

-參加者必須遞交正確個人聯絡資料，以便通知及聯絡領獎事宜。

-每對親子只限參加一次，重複參加或參加資料不齊全將不計算。

-參賽相片必須屬於參加者本人, 每張相片只限使用一次，遞交相片中必須最少一張禮品照及一張親子合照。

-相片不涉及任何侵權、色情、暴力、歧視、侮辱或任何敏感或不法成份。如有違規，TOPick有權取消有關相片/參加者資格。

-TOPick保留使用所有參賽相片作宣傳此活動之權利, 參賽相片有機會被TOPick刊登及報導是次活動花絮。

-參加者成功遞交後7個工作天內將收到電郵確認成功參賽。

-得獎者將於得獎名單公佈後收到TOPick電郵通知領獎詳情。

-獎品使用詳情及期限請參閱獎品兌換信, 一切使用條款以兌換信內容為準, 不接受挑選、更換、更改或升級，如有遺失或逾期，TOPick將不會補發。

-【最具人氣獎】獲選標準是根本網站Google統計數據計算, 在比賽期內在TOPick網站，幼稚園組別及小學組別各選3位(參加者)文章獲最高點擊收看次數。

-【最多SHARE獎】獲選標準是於比賽期內, 首3篇(參加者)文章獲最多FB分享次數*的參賽文章。(<<<請參閱文章內的教學圖指示)

*分享次數計算：須於比賽期內到TOPick網站，按參賽文章內的FB分享按鈕，並分享到FB的次數作準。

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