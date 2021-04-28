【恐怖斬人】狂徒持刀闖幼稚園斬師生　16名幼童被斬傷血流披面倒地

▲ 廣西狂徒持刀闖幼稚園斬師生。

廣西發生恐怖斬人案，一名男子今日下午突持刀闖入北流市一間幼稚園，園內18名師生斬傷，有幼童血流披面。涉事疑兇目前已被捕，具體犯案原因正在進一步調查中。

綜合内地媒體報道，據廣西北流市宣傳部指，事發於今日下午兩時許，北流市新豐鎮民辦健樂幼兒園發生一宗傷害案，初步了解有16名幼兒，2名教師受傷，其中幼兒傷勢較重。目前，疑犯已被捕，傷者被送院治療。

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據網上流傳短片顯示，有幼童血流披面坐在地上，有幼童倒地不起，亦有幼童坐在地上受驚大哭，園内佈滿血漬。另一條短片顯示，警方到場將疑犯制服，並押出幼稚園。

據現場一名目擊者稱，受傷小童頭部流著血，從幼兒園出來；有目擊者稱，疑兇年紀不大，看起來行為舉止有些異常。當地派出所稱，疑兇年約25歲，已被抓獲，可能精神有問題，具體原因待查。

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責任編輯：王明芳