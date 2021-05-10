【靚太安樂窩】孝順仔$40萬裝修449呎西貢大廈　給年老移民父母一個溫馨度假屋

▲ 年老的父母早年移民外國，偶爾回港度假，因此兒子花$40萬為父母打造度假安樂窩。

年老的爸爸媽媽早年移民外國，兒子後來回香港發展及組織家庭，通常他要等雙親在假期時回來度假才能相聚。為了讓雙親回港時感受到家的感覺，他决定花40萬元重新裝修舊屋，令住宅變得更實用及溫馨。

點擊大圖了解裝修前的情況：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

負責這單位裝修的Castle Design House Ltd室內設計師Chris接受TOPick訪問時指，因疫情關係雙親未搬入，平時喜歡跟家人朋友共聚的兒子，想趁機大改造住宅，改動屋內空間及廚房間隔，令客廳更大，兒子下廚時可拉近大家距離。

點擊大圖了解裝修後的情況：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

這西貢大廈449呎2房單位裝修前設計簡陋，廚房空間細小，不方便煮食，這間隔亦影響客廳的空間。因此，兒子希望改動梗廚間隔，變為開放式廚房，客廳空間擴大了，即使設計島型工作枱，也不減空間感。

新裝修的睡房設上下格床，方便親朋留宿，而主人房大床留給父母休息。Chris表示戶主的父母年老，新設計以安全及空間闊落為主，例如會在浴室加設扶手位，預防他們洗澡時滑倒，發生意外。

裝修後，戶主的父母感到子女們十分貼心，為他們度身訂造專屬他們的家，比起過往回港渡假，住在這裡或酒店，增添一個回家感覺！

裝修工程詳情

總費用約40萬，細項如下：

現場木器、傢俬及所有門：$90000

木工：$80000

電力：$60000

泥水：$70000

清拆：$30,000

水電：$40,000

油漆：$30,000

同場加映：更多裝修貼士，即睇【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王芷瑩