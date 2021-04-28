【華大基因】受假陽性個案牽連　有緊密接觸者指仍「無辜坐疫監」將向當局追討

▲ 民主黨醫療政策發言人袁海文批評衞生署安排非常混亂，認為政府必須訂立機制處理假陽性個案及相關緊密接觸者。（洪芷晴攝）

港府化驗承辦商華大基因早前單日驗出30宗確診個案，最終衞生署證實高達26宗為「假陽性」，導致多名病人及密切接觸者無辜入院及檢疫，其中一名46歲女子，為荃灣如心酒店房務員，牽連43名員工及住客需要接受檢疫。衞生署本周一（26日）曾指相關的密切接觸者已陸續獲解除檢疫令。不過，有假陽性個案的密切接觸者，目前仍在接受隔離，期間多次更詢問衞生署仍未獲得幫助，不滿被隔離除失自由外，亦影響收入，會向政府索償。

受牽連的Raymond(化名)今日透過電話通話向傳媒表示，他與太太本月15日入住該酒店由涉事女子所收拾的房間，並於上周二(20日)收到衞生署通知需要檢疫，翌日被安排送往觀塘帝盛酒店隔離。

Raymond稱，至上周五(23日)獲親友通知該名女子屬於假陽性，遂多次致電衞生署聯絡卻無法接通，其後曾有醫療輔助隊人員上門量體溫，Raymond向他們查詢卻獲回答「我唔清楚喎」、「你自己諗方法自救啦」，令他和太太感非常無奈。

直至前日(26日)，一名自稱「衞生防護中心醫生」的黃醫生致電Raymond，稱已收到他的查詢，但表示「我收唔到任何資料會放你出去喎，你跟返檢疫令，繼續完成檢疫啦」當日傍晚，Raymond收到另一名自稱衞生署職員致電，表示涉事個案為「假陽性以外嘅case(個案)，佢本身係陽性個案」，更對他說「唔好信傳媒」。

翻查資料，一名女子(確診編號：11702)於上周二(20日)「確診」，至上周四(22日)深夜衞生署發稿，澄清其對病毒及抗體複檢結果呈陰性，並表示相關密切接觸者將在確認病毒檢測結果呈陰性後，可獲准離開檢疫中心。醫管局於周日(25日)通報，該名女子已出院。

不過，Raymond卻表示，直至今早才有衞生署職員上門為他採樣檢測，批評當局運作混亂，連累他多日無辜被困檢疫酒店，更強調將會向當局追討賠償，包括無辜損失自由及「半個月糧」。

民主黨醫療政策發言人袁海文批評衞生署安排非常混亂，認為政府必須訂立機制處理假陽性個案及相關緊密接觸者，「每日做咁多檢測，有錯漏絕對可以理解，但有問題發生時居然可以完成無一個部門做到嘢、幫到手」，更形容「非常荒謬」，「如果政府繼續咁樣做嘢，未來再發生同類事都唔會有改變」。

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記者：洪芷晴