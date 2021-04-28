【DSE2021】英文聆聽綜合卷現罕有續寫句子題型　短答略多考生感「嚇一嚇」

▲ 張卓蕊老師（左）， 鍾嘉雯老師（中）， 簡麗妍老師（右）。（梁偉榮攝）

中學文憑試（ DSE ）英文科卷三聆聽及綜合能力今日（28日）開考，今年主題是籌辦活動，必答題出現罕見的續寫句子題型，並比以往略為多短答，有考生表示「嚇咗一嚇」，而選答題要求學生撰寫常見的電郵、書信及講稿等，為考生熟悉，有英文科教師形容整體難度與去年相若。

英文科卷三聆聽及綜合考核原佔全科成績30%，今年疫情下取消口試後上調至34%，仍然是比重最高的卷別。今年甲部（Part A）必答題，主題是世界博覽會；乙部（Part B）選答題的主題是推廣女子網球比賽，分為較淺的B1及較深的B2，選答前者最高只可獲第4級成績。

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李求恩紀念中學英文科副科主任簡麗妍表示，必答部分的深淺程度與往年相若，錄音講者沒有特別的口音，但最後一頁出現少見的續寫句子題型，答題簿印上該題答案開首及中段的數個英文字，考生須利根據有關字句完作答，有學生感到困難，甚至「有學生以為係答案」。

至於選答部分，同校英文科副科主任張卓蕊指錄音及閱讀材料（data file）出現Zoom會議紀錄及網上表格（Google form）等貼近考生經歷的形式表達，並要求考生撰寫致編輯函等大路題目，其中B1「翻炒」昨日寫作卷必答題的講辭（Announcement），但考生應以較具說服力的語氣撰寫。而閱讀材料出現不少跟網球比賽或籌辦活動有關的術語，例如B1有代表「開波」的「serve」，B2有代表「贈送門票」的「complimentary tickets」等，考生或未能理解有關意思，但相信對於考生完成作答未必有太大影響，形容整體難度與往年相若。

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該校考生陳同學說，感覺上選答部分比上年簡單，但必答題比往年難，看到更多「橫線」（即短答題），當堂「嚇咗一嚇」，但慶幸錄音沒有出現奇怪口音，也沒有太多「疊聲」，惟最終仍不夠時間完成選答部分。

該校試場今日有3名考生因收音機接收問題而要求到特別室應考。其中之一的萬同學表示，在播放甲部錄音期間，收音機傳來多吓「啪」聲，令他錯失了2、3題，故舉手要求到特別室應考，「Task 1後30秒空檔跑上去」，形容過程令他「興奮咗」、「無諗過真係會出問題」，無影響他發揮，但也對於首次見到的續寫句子題型感特別，預計卷三可獲第3級成績，英文科整體目標奪第4級成績。

考生勞同學亦說收音機問題而「miss咗1、2題」，但「好快自己tune返頻道」；她亦選答了較難的B2作答，以撰寫電郵為主，「係操開嘅格式」，預期這份卷可獲第3級成績。

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記者：馮琪雅