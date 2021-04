【明星物業】梁朝偉1350萬沽土瓜灣強拍舖　偉仔持貨7年帳面蝕150萬

▲ 梁朝偉1350萬蝕讓地舖。

梁朝偉參演Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將在今年內上映,另外偉仔的經典作《花樣年華》,最近以4k修復重映。

拍電影外,梁朝偉一向有投資地產。不過據公司及土地註冊處資料,偉仔近日把所持的土瓜灣新柳街2A號地舖,以1350萬元賣出。

▲ 梁朝偉近日演出《尚氣與十環幫傳奇》備受注目。

此舖位於2013年底以約1,500萬元購入,並由公司名金壤有限公司(GOLDEN EARN LIMITED)登記,該公司董事正是梁朝偉(LEUNG, CHIU WAI TONY)。

不過今次持貨逾7年,卻以低於買入價賣出,帳面蝕150萬元。據悉,土瓜灣新柳街2A及2B號及高山道26號舊樓,因為樓齡已62年,去年被申請強拍。

▲ 偉仔持有的土瓜灣地舖。(經濟日報圖片)

樓市屢有獲利

雖然偉仔今次帳面蝕錢離場,但事實梁朝偉過去多年來投資工商物業屢次獲利,有指他在2015年曾以約9,499萬元,沽出黃竹坑One Island South商廈單位,持貨3年帳面獲利約3,300萬元。

而在2008年,偉仔曾斥2,880萬元購入中環威靈頓街73號地舖,後於2012年以約7,950萬元沽出,持貨4年帳面獲利逾5,000萬元。

再睇劉嘉玲豪宅

至於梁朝偉太太嘉玲姐也是投資高手,去年劉嘉玲曾把持有的西半山蔚然高層的1,301平方呎單位以4,400萬元易手,賺近500萬元,十分有眼光。她跟梁朝偉最高峰時共擁10個物業,資產逾9億元,可說是投資達人。

