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【明星物業】梁朝偉1350萬沽土瓜灣強拍舖　偉仔持貨7年帳面蝕150萬

娛樂 17:56 2021/04/28

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梁朝偉1350萬蝕讓地舖。

梁朝偉參演Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）將在今年內上映，另外偉仔的經典作《花樣年華》，最近以4k修復重映。

拍電影外，梁朝偉一向有投資地產。不過據公司及土地註冊處資料，偉仔近日把所持的土瓜灣新柳街2A號地舖，以1350萬元賣出。

梁朝偉近日演出《尚氣與十環幫傳奇》備受注目。

【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉造型曝光晒流利英語　陳法拉首拍Marvel角色神秘【有片】

此舖位於2013年底以約1,500萬元購入，並由公司名金壤有限公司（GOLDEN EARN LIMITED）登記，該公司董事正是梁朝偉（LEUNG, CHIU WAI TONY）。

不過今次持貨逾7年，卻以低於買入價賣出，帳面蝕150萬元。據悉，土瓜灣新柳街2A及2B號及高山道26號舊樓，因為樓齡已62年，去年被申請強拍。

偉仔持有的土瓜灣地舖。（經濟日報圖片）

樓市屢有獲利

雖然偉仔今次帳面蝕錢離場，但事實梁朝偉過去多年來投資工商物業屢次獲利，有指他在2015年曾以約9,499萬元，沽出黃竹坑One Island South商廈單位，持貨3年帳面獲利約3,300萬元。

而在2008年，偉仔曾斥2,880萬元購入中環威靈頓街73號地舖，後於2012年以約7,950萬元沽出，持貨4年帳面獲利逾5,000萬元。

再睇劉嘉玲豪宅

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至於梁朝偉太太嘉玲姐也是投資高手，去年劉嘉玲曾把持有的西半山蔚然高層的1,301平方呎單位以4,400萬元易手，賺近500萬元，十分有眼光。她跟梁朝偉最高峰時共擁10個物業，資產逾9億元，可說是投資達人。

同場加映：林盛斌訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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