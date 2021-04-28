網傳導盲犬訓練期間疑遭虐待　女子雙手猛力拉扯狗繩狗隻前腳凌空

▲ 網傳一導盲犬訓練期間疑遭虐待的片段。

導盲犬是不少視障人士的好拍檔，成為視障人士的雙眼，協助他們到達目的地。不過，近日有網上流傳疑有導盲犬受虐的影片，片中一名疑似女訓練員正與一隻黑色導盲犬在街上訓練，期間導盲犬疑似走錯方向，遭女訓練員雙手猛力扯狗繩，狗隻前腳一度凌空。影片流出後引起不少網民關注，有網民更直指訓練員是隸屬「香港導盲犬服務中心」，TOPick已就事件向中心查詢，暫未獲得回覆。

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網民Chester昨日於社交平台發佈一條影片，指日前有人將該條影片傳送給他，片中一名矇著雙眼的女訓練員，與一隻黑色導盲犬正在街上受訓，導盲犬身上疑似披着香港導盲犬服務中心的紅色背心。該導盲犬在訓練時疑走錯方向，女訓練員即用雙手猛力拉扯狗繩，令狗隻前腳一度凌空。導盲犬其後調整腳步，繼續訓練，整個過程中，片中右方的男士一直在旁觀看，沒有作出任何制止。

片段瘋傳在不同動物平台，引起不少網民關注，有網民直指有關行為屬於虐待，看到影片後感到十分痛心，部分網民留言：

呢個係正式訓練？似虐待多啲囉！

睇完好嬲呀！邊有人咁樣訓練狗狗架！

你（女訓練員）咁忟不如唔好教啦！

TOPick已就事件向香港導盲犬服務中心查詢，暫未獲得回覆。

香港導盲犬服務中心於其官網指出，中心提倡及推廣導盲犬服務本地化，致力培訓本地人才及訓練導盲犬，以香港為根基，薪火相傳。另藉此增進社會互助精神及愛護動物之風氣，促進市民對弱勢社群的重視及瞭解身心障礙者的需求。

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記者：郭詩詩