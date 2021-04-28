【暴動上訴】非身處現場可構成非法集結或暴動罪　獲判無罪被告申上訴至終審法院

▲ 夫婦湯偉雄及杜依蘭早前被裁定暴動罪不成立，律政司要求上訴庭釐清暴動罪原則，夫婦及女生將就判決申請上訴至終審法院。經濟日報資料圖片

2019年7.28中上環反修例衝突中，1對夫婦及17歲女學生經審訊後被裁定暴動罪名不成立，律政司早前向上訴庭尋求釐清法律觀點，要求上訴庭釐清共同犯罪(joint enterprise)法律原則是否適用於非法集結及暴動罪。據悉，案中答辯人將就判決向上訴庭申請上訴至終審法院的證明書。

7.21暴動案今進行結案陳詞，控方於陳詞期間提及暴動控罪原則時透露，7.28中上環暴動案中獲判無罪的被告，已向上訴庭申請到上訴至終審法院的證明書，惟案件仍未正式排期處理。

律政司發言人回覆查詢時表示，已收到首答辯人湯偉雄要求上訴法庭根據《香港終審法院條例》（第484章）第32條發出證明書的通知，現時案件未有聆訊日期。

本案涉及夫婦湯偉雄（39歲）及杜依蘭（42歲），以及現年17歲女生，3人早前於區域法院經審訊後被裁定暴動罪名不成立。

律政司及後向上訴庭尋求釐清法律觀點，要求上訴庭釐清「共同犯罪」法律原則是否適用於《公安條例》下的非法集結及暴動罪，在上述控罪中，被告是否必須身處現場。

上訴庭早前裁定「共同犯罪」法律原則適用，並指現時暴動參與者有複雜分工，例如物資提供者及駕車接送參與者的車手等，部份參與者毋須身處現場，撇除「共同犯罪」原則會使法律留下缺口。

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記者：楊詠渝