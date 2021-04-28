【癌症殺手】82歲腎癌長者骨骼疼痛要坐輪椅　接受新療法後腫瘤縮小可自行走路

▲ 一名82歲腎癌長者接受「免疫及標靶聯合治療」後，腫瘤縮小，不用靠輪椅，可自行走路。

腎癌是病徵不明顯，患者確診時多屬晚期，是本港較常見卻又較易被忽略的癌症。加上藥物治療在過往十多年沒太大突破，故腎癌個案增加逾50%，死亡率約為1/3。最近出現「免疫及標靶聯合治療」後，一名82歲患有腎癌、骨骼疼痛、肋膜出現積水的長者接受新療法後，不但腫瘤縮小了，而且不用再坐輪椅，可自行走路了。

該名82歲腎癌長者嚴重腰痛、骨骼疼痛，並出現呼吸急促症狀，平日需坐輪椅生活。同時，病人亦有缺血性心臟病、高血脂、高血壓等心血管疾病。經檢查後發現，其腎臟、肺、骨骼、肝臟和淋巴結懷疑有遠端轉移的腫瘤，肋膜出現積水，而且排出血尿。最終，病人被確診患有轉移性腎細胞癌，屬於中度風險。

接受3個週期的「免疫及標靶聯合治療」後，病人病情好轉，轉移至肺部的腫瘤明顯改善，肋膜積水亦減少了。至第11個週期，病人身體改善不少，腫瘤縮小，胃口轉佳，體重上升，已可以不靠輪椅，在沒協助的情況下自行走路。

▲ 醫生講解「免疫及標靶聯合治療」方法。左起：癌症資訊網慈善基金創辦人吳偉麟先生、香港泌尿腫瘤科學會 會長 鄺維基醫生 (臨床腫瘤科專科) 、副會長潘明駿醫生 (臨床腫瘤科專科)（相片由癌症資訊網提供）

腎病3大典型病徵

腎癌分為腎細胞癌、腎盂癌、腎腺癌以及較少見的腫瘤，如肉瘤等。其中，腎細胞癌是腎臟最常見的惡性腫瘤。香港泌尿腫瘤科學會會長、臨床腫瘤科專科鄺維基醫生指，腎癌患者早期或出現一些輕微徵狀，若及早發現，可增加治癒機會。3大典型病徵包括：排出血尿、腰痛、腹部出現硬塊。他指出：

本港腎癌最常見的發病年齡在50歲以上，以65至75歲達到最高峰。現時每10萬名港人中，平均約有10人患上腎癌。

腎癌治療方法

腎癌早期至晚期的治療方法不盡相同，若出現轉移性腎細胞癌，即代表癌症已擴散。

早期（第1至第3期）腎癌：可使用根治性全腎或部分腎臟切除手術、冷凍治療、射頻消融術或栓塞治療。

當腫瘤無法以手術切除或已經轉移：要使用全身性藥物治療或紓緩性放射治療。

當出現腫瘤轉移後，醫生會評估屬於低、中、高哪種風險。不過，化療對患者作用不大，故治療主要會用標靶藥物。標靶治療藥物可防止血管生成，抑制腫瘤生長。

「免疫及標靶聯合治療」是可針對轉移性腎細胞癌的最新療法，既能防止血管生成，阻斷癌細胞的養分來源，從而抑制腎細胞癌生長，亦能刺激患者自身免疫系統辨認及攻擊癌細胞，聯合兩種治療方法，產生協同效應，適用於所有低、中、高風險患者。

2019年美國食物及藥物管理局（FDA）及歐洲藥品管理局（EMA）已正式批准使用「免疫及標靶聯合治療」，成為治療晚期腎癌的第一線治療。不過，新療法亦有副作用，常見的包括：疲倦、血壓增高、肚瀉和手足症候群等。另也有機會出現炎症性副作用，但整體副作用輕微。

同場加映：常吃5類食物 容易增加患胃癌風險













同場加映：【活得健康啲】常吃高糖水果可導致脂肪肝 醫生：脂肪肝有機會演變成肝硬化及肝癌

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣